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Darıca'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Darıca'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Darıca'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

19 Mayıs 2022 Perşembe 12:10

 Kaza, Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan E.A. yönetimindeki 41 BR 398 plakalı belediye otobüsü ile ters istikamette seyreden M.A. yönetimindeki 06 KRS 36 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.A. ve otomobilde bulunan N.A. yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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