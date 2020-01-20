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Darıca'da büyük yangın

Darıca'nın ilk AVM'si olan Darıca Park AVM'de gece başlayan yangın söndürüldü. AVM'de çıkan yangın söndürülürken bazı iş yerlerinde büyük çapta hasar oluştu.

Darıca'da büyük yangın

20 Ocak 2020 Pazartesi 09:23

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'ndeki AVM'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye diğer ilçelerden ve İstanbul'dan itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıyı saran alevler, kısa sürede binanın üst katlarına sıçradı. Yangının AVM'nin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramasını engellemek için önlem alan itfaiye ekipleri, yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle alışveriş merkezindeki bazı iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Saatler süren yangına rağmen itfaiyenin geç geldiği tartışılıyor. Cayır cayır yanan AVM'de büyük zarar var. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gelirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmekte yetersiz kalması, itfaiye teşkilatının her bakımdan güçlendirilmesi gerektiğini, yeni itfaiye araçları ve  personel alınması gerektiğini gündeme getirdi.

www.gazetesi.com olarak iş yerleri yanan tüm esnafa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yangın Video
https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/831970873914414/



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Yangında itfaiye eri yaralandı
Darıcapark AVM'de çıkan yangında bir itfaiye eri yaralandı.

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