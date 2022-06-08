Darıca’da Çevre Haftası etkinliği

1-5 Haziran Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Darıca Belediyesi ve Darıca Kaymakamlığı işbirliğine çeşitli programlar düzenlendi. Bir Dönüşüm Hikayesi adlı tiyatro gösterisiyle başlayan etkinliklerde öğrenciler geri dönüşüm defilesi düzenlerken program sonunda dalgıçlar denizde temizlik çalışması yaptı. Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha temiz bir çevre için herkese görevler düştüğünü söyledi.

Darıca Belediyesi, Darıca Kaymakamlığı ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğinde 1-5 Haziran Çevre Haftası, çeşitli programlarla kutlanıyor. Hafta sonu Gebze Teknik Üniversitesi’nde fidan dikim etkinliği gerçekleşirken Darıca Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde de “Bir Dönüşüm Hikayesi” etkinliği ile bir dizi program hazırlandı.

BİR DÖNÜŞÜM HİKAYESİ

Geri dönüşümün önemine vurgu yapmak ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan programlarda ilk olarak “Bir Dönüşüm Hikayesi” başlıklı tiyatro gösterisi sahnelendi. Programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, muhtarlar, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda mesajlar içeren tiyatro gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

ÖĞRENCİLERDEN GERİ DÖNÜŞÜM DEFİLESİ

Tiyatro gösterisinin ardından öğrenciler atık ve geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırladıkları giysilerle defile yaptılar. Hazırladıkları giysileri giyen öğrenciler geri dönüşümün önemine vurgu yaptılar. Ayrıca programda geri dönüştürülebilir atık malzemelerden yapılan ürünlerin yer aldığı geri dönüşüm sergisi de sahnelenirken protokol üyeleri, sergiyi gezerek ürünleri inceledi. Etkinlikler kapsamında deniz ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla dalgıçlar Millet Bahçesi sahilinde deniz temizliği yaptılar. Dalgıçların denizin dibinden çıkardığı çöpler ve atık malzemeler sergilenirken denizlerin kirletilmemesi gerektiği anlatıldı.









BIYIK: “DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN ÇALIŞMALIYIZ”