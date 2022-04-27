Darıca’da Çocuklara Uygulamalı Trafik Eğitimi

Çocuklarda trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla Darıca Belediyesi tarafından hayata geçirilen Trafik Eğitim Parkı’nda uygulamalı eğitimler devam ediyor. Darıca genelindeki ilkokul 4. sınıflarda okuyan toplam 3 bin 180 öğrenci her gün belirli periyotlarla hem eğleniyor hem de trafik kurallarını öğreniyor.

Darıca Belediyesi’nin çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla inşa ettiği Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar direksiyon başına geçti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla yaklaşık 4,5 bin metrekare alanda inşa edilen Trafik Eğitim Parkı’nda Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde çocuklara verilen eğitimlerde, yaya ve araç trafiği hakkında teorik bilgiler verilip uygulamalar yapılıyor.

İLK ETAPTA 3 BİN 180 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Darıca’da yaşayan genç nesillere trafik kurallarını benimsetmek amacıyla açılan Trafik Eğitim Parkı’nda ilk planlamaya göre ilçe genelindeki ilkokul 4. sınıflarda okuyan toplam 3 bin 180 öğrenci her gün sınıf sınıf eğitim alanına gelerek hem uzman eğitmenler eşliğinde trafik kurallarını öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları, yaya, sürücü ve yolcu olarak nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konular anlatılırken emniyet kemeri takmanın da önemi vurgulanıyor. Trafik Eğitim Parkı’na gelen çocuklara eğitim sonrasında meyve suyu ve kek ikramında da bulunuluyor.

ÖNCE TEORİK SONRA UYGULAMALI EĞİTİM

Sırasöğütler Mahallesinde yaklaşık 4,5 bin metrekare alanda inşa edilen Trafik Eğitim Parkı’nda, sürüş parkuru, bisiklet parkuru, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalize kavşak, kontrolsüz kavşak, döner kavşak, hemzemin geçit, tünel, kasisli yol, otobüs durakları, alt geçit ve üst geçit gibi trafikte önem arz eden alanlar bulunuyor. Ayrıca Trafik Eğitim Parkı’nda çocuk oyun alanları, yeşil alanlar ile kafeterya ve mescit gibi bölümler de proje kapsamında hizmete açıldı. Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklara önce teorik eğitim verilirken daha sonra ise uygulamalı eğitimler veriliyor. Trafikteki kaza ve ihlalleri en aza indirmek adına çocukların trafik konusunda eğitimlerini sağlamak ve daha bilinçli bir nesil olmaları için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Milli Eğitim ile birlikte ortak çalışma yapıldığını ve işbirliği içinde olduklarını söyledi.







BIYIK: ‘DAHA BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞECEK’

Darıca’da okuyan tüm 4. sınıf öğrencilerinin Trafik Eğitim Parkı'nda yıl boyunca trafik eğitimi alacaklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Burada hazırlanan sınıflarda uzman eğitmenlerin verdiği teorik eğitimler ve daha sonra trafik pistinde verilen uygulamalı dersler trafik bilincine sahip bireylerin yetiştirilmesi açısından çok önemli. Trafikte araç sayısının her geçen gün daha da arttığına şahit oluyoruz. Böyle bir süreçte trafik eğitimini küçük yaşta almış, sağlıklı ve bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın burada hem güzel vakit geçirebilmesi hem de trafik kurallarını öğrenmeleri adına her ayrıntıyı düşündük. İnşallah çocuklarımız burada alacakları eğitimle ileride trafik kurallarını bilen ve önemseyen bireyler olacaklar” diye konuştu.





