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Darıca’da çocukların güvenliği için parklar bir bir yenileniyor

Darıca Belediyesi, çocukların daha rahat ve güvenli ortamda oyun oynamaları amacıyla ilçe genelindeki parklarda bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Darıca'da çocukların güvenliği için parklar bir bir yenileniyor

06 Haziran 2022 Pazartesi 11:27

 Darıca Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ve okulların kapanmasına kısa bir süre kalmasıyla birlikte ilçe genelindeki parklarda bulunan çocuk oyun gruplarını yenileme çalışmalarına başladı. Parklarda bakım onarım ve yenileme çalışmalarını hızlandıran Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklardaki oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların korunabilmeleri için titiz bir çalışma yürütüyor.
PARKLAR YAZ TATİLİNE HAZIR HALE GETİRİLİYOR

Özellikle okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte çocukların aileleriyle birlikte parklarda daha fazla vakit geçirecek olması nedeniyle harekete geçen Darıca Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan 108 parkta bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Parklarda bulunan ve eskiyen çocuk oyun grupları tamamen yenilenip daha işlevsel hale getirilirken çocuklar için de daha konforlu ve güvenli ortam hazırlanıyor. Böylece çocuklar parklarda doyasıya eğlenirken aileler de çocuklarıyla birlikte parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirecek.


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