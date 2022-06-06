Özellikle okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte çocukların aileleriyle birlikte parklarda daha fazla vakit geçirecek olması nedeniyle harekete geçen Darıca Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan 108 parkta bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Parklarda bulunan ve eskiyen çocuk oyun grupları tamamen yenilenip daha işlevsel hale getirilirken çocuklar için de daha konforlu ve güvenli ortam hazırlanıyor. Böylece çocuklar parklarda doyasıya eğlenirken aileler de çocuklarıyla birlikte parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirecek.
Darıca’da çocukların güvenliği için parklar bir bir yenileniyor
Darıca Belediyesi, çocukların daha rahat ve güvenli ortamda oyun oynamaları amacıyla ilçe genelindeki parklarda bakım onarım çalışmalarını hızlandırdı.
Özellikle okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte çocukların aileleriyle birlikte parklarda daha fazla vakit geçirecek olması nedeniyle harekete geçen Darıca Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan 108 parkta bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Parklarda bulunan ve eskiyen çocuk oyun grupları tamamen yenilenip daha işlevsel hale getirilirken çocuklar için de daha konforlu ve güvenli ortam hazırlanıyor. Böylece çocuklar parklarda doyasıya eğlenirken aileler de çocuklarıyla birlikte parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirecek.