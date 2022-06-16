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Darıca’da Çöp Konteynerleri Düzenli Olarak Yıkanıyor

Daha temiz bir çevre anlayışıyla hareket eden ve halk sağlığını ön planda tutan Darıca Belediyesi hem vatandaşların sağlığını korumak hem de görüntü kirliliğinin ve kötü koku oluşumlarının önüne geçmek için çöp konteynerlerini düzenli olarak basınçlı su, köpük ve dezenfektanlarla yıkıyor.

Darıca'da Çöp Konteynerleri Düzenli Olarak Yıkanıyor

16 Haziran 2022 Perşembe 19:07

Darıca Belediyesi tarafından ilçe genelindeki çöp konteynerleri basınçlı ilaçlı suyla yıkanarak, kötü koku ve mikroplardan arındırılıyor. Böylece çevreyi rahatsız edici koku ve oluşabilecek hastalıklar önlenmiş oluyor. Darıca genelinde ana caddelerde ve mahalle aralarındaki konteynerler belirli periyotlarla bol köpüklü su ile yıkanırken rutin olarak yapılan yıkama işlemi ile halk sağlığını tehdit eden oluşumların da önüne geçiliyor. Ekipler ayrıca cadde ve kaldırımları da belirli periyotlarla yıkayarak daha temiz hale getiriyor.

DAHA TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yapılan bu çalışma ile ısınan havanın etkisi ile sinek ve larvaların oluşumlarının da önüne geçilmiş oluyor. İlçenin tüm noktalarında bulunan konteynerlerin rutin olarak temizlendiğini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada “Çöp konteynerlerini yıkama çalışması sayesinde görüntü kirliliği ve kötü koku oluşumu engellenirken aynı zamanda larva ve sinek oluşumunun da önüne geçiliyor. Konteynerler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından düzenli olarak basınçlı su ile içi yıkanıp, dezenfekte ediliyor. Daha temiz ve sağlıklı bir Darıca için tüm hemşerilerimizden de bize yardımcı olmalarını ve çöp konteynerlerine poşetsiz çöp atmamalarını ve konteyner dışına çöp bırakmamalarını istiyoruz” İfadelerini kullandı.

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