Darıca'da denizin altında çekilen görüntüler kirliliği gözler önüne serdi

“VATANDAŞLARIN BİREYSEL ATIKLARIYLA UĞRAŞIYORUZ”











Temizlik çalışmasına katıldığını da aktaran Başkan Bıyık, "Yaklaşık 10 dakikalık zamanda bir çöp poşeti doldurduk. Gerçekten çok kirli. Zaman zaman bizim ekiplerimiz burada temizlik yapıyorlar ama alt kısımlar görünmüyor. Maalesef dalgaların da vurduğu taşların dipleri üzülerek söylüyorum ki plastik atıklarla dolu. Arıtmalarımız çalışıyor bizim burada, sanayisel veya evsel bir atık yok, kanalizasyon Darıca sahilimizin hiçbir yerinde yok. Ama maalesef vatandaşların bireysel atıklarıyla uğraşıyoruz. Bu da bir farkındalık projesi aslında. Ümit ediyoruz ki buralara insanlarımız daha duyarlı olur ve bu bölgeleri hep beraber daha temiz hale dönüştürürüz” diye konuştu.

“MUTFAK TEZGÂHI ÇIKARTTIK BİRAZ ÖNCE”