Darıca’da dernekler tek çatı altıda birleşti Kaynak: Darıca’da dernekler tek çatı altıda birleşti

Darıca’daki dernekler arasında birlik beraberliği sağlayan ‘7 bölge tek ses’ sloganıyla yola çıkarak kurulan DADEF’in tanıtım programı gerçekleşti. Darıca Balıkçısı’nda bugün düzenlenen programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Av. Ufuk Acay, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş, Saadet Partisi Darıca İlçe Başkanı Selim Çetinkaya, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Darıca Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut Koca, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, bölge siyasetçileri, STK ve dernek temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

“ÇALIŞACAĞIZ VE GAYRET GÖSTERECEĞİZ”

Programda bir açılış konuşması gerçekleştiren Mesut Koca, “Toplumsal dayanışa bilincini tüm insanlara ulaşması için çaba göstereceğiz. Yerel ve ulusal değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması için mücadele edeceğiz. Federasyonumuza ait Darıca’da bir lokasyonda ağaçlandırma yapacağız. Eğitim ve kültür alanında Darıca’ya değer katacak bir organizasyon hayata geçireceğiz. Darıca’da bir festival hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Darıca’ya değer katmak için çalışacağız ve gayret göstereceğiz. Bizleri kırmayıp, yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize tek tek teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“DARICA’YA KATKI SAĞLAMAMIZ LAZIM”

Yine tanıtım programında konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Bıyık, “Bizler Darıca’ya hizmet ediyoruz. Kimseyi ayırt etmeksizin, herkese eşit hizmet etmek için çabalıyoruz. Bizim rotamızı milletimiz çizmiştir. Sivil toplum kuruluşlarımız da halkımızın sesini bize getiriyor. Bu federasyonun partiler üzeri bir organizasyon olmasını ve Darıca bilinciyle hareket etmesi gerek. Geldiğimiz yerleri unutmadan, Darıca’ya katkı sağlamamız lazım. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bu tarz derneklerin birliği şehrimize bir rahmet getireceğini düşünüyorum. Rabbim bu organizasyonu gün geçtikçe daha güçlü bir hale getirsin. Her şey Darıca için” açıklamalarında bulundu.

BAŞARILAR DİLEDİ

Bıyık’ın ardından konuşma gerçekleştiren AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, “Darıca bugün artık bir kent. Altyapı ve üstyapı hizmetlerini büyük ölçüde tamamladı. Dernekler birliğini oluşturarak, federasyonumuz Darıca’nın eksiğini büyük ölçüde giderdi. Ortak akıl platformlarının oluşması, demokratikleşmeye ciddi anlamda katkıda bulunur. Çıktığınız yolda sizlere başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ben size bir telefon kadar yakınım. Bu millet bize ne derse onu yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Telefonum 7/24 açıktır. Federasyon ve dernek başkanımıza kolaylıklar diliyorum” açıklamasında bulundu. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: Darıca’da dernekler tek çatı altıda birleşti