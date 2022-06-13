Darıca’da eğlence mahallelere gidecek

Darıca Belediyesi, eğlenceyi mahallelerde çocukların ayağına götürmek için bu yıl yine “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği düzenliyor. Her mahallede sahnelenecek çocuk tiyatrosu ve çeşitli gösteriler ile Darıcalılar eğlenceli bir yaz geçirecek.

Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket eden ve eğlenceyi mahallelerde vatandaşların ayağına götüren Darıca Belediyesi, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinliklerini bu yıl yeniden düzenliyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla her mahallede sokak tiyatroları sahnelenecek. Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim veren uzman eğitmenlerin sahneleyeceği çocuk tiyatroları ve çeşitli gösteriler ile Darıcalıların çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir yaz geçirmeleri amaçlanıyor.

BIYIK: “VATANDAŞLARIMIZ EĞLENCELİ YAZ GEÇİRECEK”

Eğlencenin herkesin hakkı olduğunu ve “Mahallemde Şenlik Var” adı altında her mahalleyi ziyaret edeceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Mahallemde Şenlik Var adı altında çocuklarımıza yönelik eğlenceli bir program hazırladık. Vatandaşlarımızın yaz tatillerini aileleri ve çocuklarıyla daha güzel geçirmelerine katkı sunmak için İskoliye Sanat Akademisi bünyesinde eğitim veren uzman kadromuzla mahallelere konuk olacağız ve çocuklarımızla buluşacağız. Amacımız ailelerimiz ve çocuklarımıza eğlenceli anlar yaşatmak. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz” diye konuştu.

MAHALLE PROGRAMLARI BELİRLENDİ

15 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Abdi İpekçi Mahallesi’nde başlayacak Mahallemde Şenlik Var etkinliklerinde İbiş Gösterisi, Bubble şov, illüzyon gösterileri, jonglör, ve kukla gösterileri sahnelenecek. Müzik ve eğlenceler eşliğinde düzenlenecek programın detayları da açıklandı. İşte mahalle programları:

15 Haziran Çarşamba: Abdi İpekçi Mahallesi (Barış İlkokulu)

16 Haziran Perşembe: Bağlarbaşı Mahallesi (Bağlarbaşı Ortaokulu)

17 Haziran Cuma: Bayramoğlu Mahallesi (Yunus Emre İlkokulu)

20 Haziran Pazartesi: Emek Mahallesi (Halide Edip İlkokulu)

21 Haziran Salı: Fevzi Çakmak Mahallesi (Mehmet Akif Ortaokulu)

22 Haziran Çarşamba: Kazım Karabekir Mahallesi (Ressam Osman Hamdi Ortaokulu)

23 Haziran Perşembe: Nenehatun Mahallesi (Nenehatun İlkokulu)

24 Haziran Cuma: Osmangazi Mahallesi (Zeki Gezer Ortaokulu)

27 Haziran Pazartesi: Piri Reis Mahallesi (Şehit Edip Zengin Lisesi)

28 Haziran Salı: Sırasöğütler Mahallesi (Aşık Mevlüt İhsani Parkı)

29 Haziran Çarşamba: Merkez mahalleler (Çınaraltı Meydanı)