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Darıca’da engelli vatandaşlar piknikte buluştu

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Darıca Millet Bahçesi’nde piknik düzenledi. Engelliler ve ailelerinin yer aldığı pikniğe katılan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, özel vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.

Darıca'da engelli vatandaşlar piknikte buluştu

17 Mayıs 2022 Salı 12:20

 Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılması ve sosyalleşmesi adına birçok proje geliştiren Darıca Belediyesi, engelliler ve ailelerine yönelik piknik etkinliği düzenledi. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN), bünyesinde eğitim gören kursiyerler ve ailelerinin katılımıyla Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen piknikte, engelliler ve aileleri gönüllerince eğlendi. Engelliler ve aileleri, hem çalan müziklere eşlik ederek doyasıya eğlendi hem de arkadaşlarıyla bir araya gelerek güzel havanın tadını çıkardı. Piknikte doyasıya eğlenen engelli aileleri salgın nedeniyle son iki yıldır çok fazla dışarı çıkamadıklarını belirterek “Bugün ailelerimizle güzel bir gün geçirdik. Katkıda bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederiz” dediler.

BIYIK: “ENGELSİZ DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da piknik yapan aileleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oldu. Pikniğe Darıca Kent Konseyi Başkanı Orhan Pala ve Darıca Bir Umut Engelliler Derneği Başkanı Melek Arıkan da katıldı. Her zaman olduğu gibi bu özel ve anlamlı günde de engelli bireyler ve ailelerini yalnız bırakmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi’nin engellileri yılda bir gün değil her gün düşünen bir belediye olduğunu vurguladı. Pikniğe katılan herkesle tek tek ilgilenen Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak engelsiz bir Darıca için çalışıyoruz. Toplumun her kesimini olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da hayatını kolaylaştırmak amacıyla canla başla çalışıyoruz. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezimizle engelli vatandaşlarımızı hayata hazırlıyoruz. Bugün de vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem sohbet etme hem de mutluluklarına ortak olma imkanı bulduk. Davetimize icabet eden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.


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