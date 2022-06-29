Darıca’da “Mahallemde Şenlik Var” Zamanı

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim veren uzman eğitmenlerin sahnelediği çocuk tiyatroları ve çeşitli gösteriler ile vatandaşlar çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir yaz geçiriyor.





BIYIK: “BİZİM ÇOCUKLARIMIZ EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR”



