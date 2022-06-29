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Darıca’da “Mahallemde Şenlik Var” Zamanı

Darıca’da okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline giren çocukların eğlenceli anlar geçirmesi için her mahallede düzenlenen ve büyük ilgi gören ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinlikleri devam ediyor.

Darıca'da 'Mahallemde Şenlik Var” Zamanı

29 Haziran 2022 Çarşamba 13:21

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim veren uzman eğitmenlerin sahnelediği çocuk tiyatroları ve çeşitli gösteriler ile vatandaşlar çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir yaz geçiriyor.

BIYIK: “BİZİM ÇOCUKLARIMIZ EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR”

Darıca’da çocukların dolu dolu bir yaz tatili geçirmesini ve gönüllerince eğlenmelerini istediklerini ifade ederek kendisi de mahallelerde çocukların mutluluğuna ortak olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Çocuklarımız bir yıl boyunca okullarına gidip derslerini çalıştılar. Yaz tatilini hak ettiler. Bizler de her zaman olduğu gibi onların en büyük destekçileri olmaya devam ediyoruz. Mahallemde Şenlik Var adı altında çocuklarımıza yönelik eğlenceli bir program hazırladık. Vatandaşlarımızın yaz tatillerini aileleri ve çocuklarıyla daha güzel geçirmelerine katkı sunmak için İskoliye Sanat Akademisi bünyesinde eğitim veren uzman kadromuzla mahallelere konuk olarak çocuklarımızla buluşuyoruz Amacımız ailelerimiz ve çocuklarımıza eğlenceli anlar yaşatmak. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek bizleri de mutlu ediyor. Onlar her şeyin en güzelini hak ediyor” diye konuştu.
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