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Darıca'da, Nene Hatun Mezarlığı'nda Mezar Taşları Kırıldı

Darıca'da, Nene Hatun Mezarlığı'nda 7 mezar taşı kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Şüphelileri tespit etmek için güvenlik kamerası kayıtları incelemenmeye başladı.

Darıca'da, Nene Hatun Mezarlığı'nda Mezar Taşları Kırıldı

21 Haziran 2022 Salı 13:18

 Darıca'nın Nenehatun Mahallesi'nde bulunan Nenehatun Mezarlığı'nda geçen cumartesi gecesi 7 mezarlık tahrip edildi. 14 bin 200 adet mezarın bulunduğu mezarlıkta farklı yerlerdeki 7 mezarın mermer  taşlarının balyoz kulandıkları tahmin ediliyor.  Pazar günü sabahı geldiğinde mezar taşlarınn kırıldığını fark eden Nene Hatun Mezarlığı çalışanları, mezarlıkta bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Mezarlığın tüm giriş çıkışlarında güvenlik kameralarının mevcut olduğunu söyleyen bir mezarlık çalışanı, "İnsanlar mezarlığa giriyor çıkıyor, hangisinin ne amaçla girip çıktığını bilemiyoruz. Kimi ölen yakını için dua etmek için, kimisi bakımını yapmak için geliyor. Bizler bu insanlara neden geldiğini ve neden çıktığını soramayız. Kaldı ki, olay gece saatlerinde olmuş, biz konuyu sabah geldiğimizde öğrendik" dedi. Yetkililer, kamera kayıtlarını inceledikten sonra şikayette bulunacaklarını belirtti.



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