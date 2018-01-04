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Darıca’da piknik alanları tamamlandı

Darıca Belediyesi tarafından sahilde yapılan sıcak piknik alanlarında çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Darıca'da piknik alanları tamamlandı

04 Ocak 2018 Perşembe 10:19

 
 Darıca Belediyesi tarafından sahilde yapılan sıcak piknik alanlarında çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sahil 4. Etap Düzenleme Çalışmaları çerçevesinde yapılan piknik alanlarında üst yapı ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Darıca sahilde bulunan kum deposundan, Aslan Çimento Fabrikasının alt kısımlarına kadar olan alanda yapılan çalışmalarda asfalt serim ve taş tahkimat işlerinin ardından barbeküler, kameriyeler ve çocuk oyun parklarının inşası da tamamlandı. Proje kapsamında ana yollardaki düzenlemelerin yanı sıra yan bağlantı yolları da iyileştirilerek vatandaşların bu alanlara kolayca gidebilmeleri için ulaşım imkan sağlandı."



AA
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