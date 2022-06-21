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Darıca’da Şenlik Var

Darıca Belediyesi, eğlenceyi mahallelerde çocukların ayağına götürmek için bu yıl yine “Mahallemde Şenlik Var” etkinliği düzenliyor.

Darıca'da Şenlik Var

21 Haziran 2022 Salı 13:06

 Her mahallede sahnelenen çocuk tiyatrosu ve çeşitli gösteriler ile Darıcalılar eğlenceli bir yaz geçirirken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çocukların mutluluğuna ortak oluyor . Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket eden ve eğlenceyi mahallelerde vatandaşların ayağına götüren Darıca Belediyesi, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinliklerini bu yıl yeniden düzenliyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla her mahallede sokak tiyatroları sahneleniyor. Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim veren uzman eğitmenlerin sahnelediği çocuk tiyatroları ve çeşitli gösteriler ile Darıcalıların çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir yaz geçirmeleri amaçlanıyor.

BAŞKAN BIYIK ÇOCUKLARIN SEVİNCİNİ PAYLAŞIYOR

Darıca’da çocukların dolu dolu bir yaz tatili geçirmesini ve gönüllerince eğlenmelerini istediklerini ifade ederek kendisi de mahallelerde çocukların mutluluğuna ortak olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Mahallemde Şenlik Var adı altında çocuklarımıza yönelik eğlenceli bir program hazırladık. Vatandaşlarımızın yaz tatillerini aileleri ve çocuklarıyla daha güzel geçirmelerine katkı sunmak için İskoliye Sanat Akademisi bünyesinde eğitim veren uzman kadromuzla mahallelere konuk olarak çocuklarımızla buluşuyoruz Amacımız ailelerimiz ve çocuklarımıza eğlenceli anlar yaşatmak. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek bizleri de mutlu ediyor. Onlar her şeyin en güzelini hak ediyor” diye konuştu.
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