Darıca’da Şenlik Var

Her mahallede sahnelenen çocuk tiyatrosu ve çeşitli gösteriler ile Darıcalılar eğlenceli bir yaz geçirirken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çocukların mutluluğuna ortak oluyor . Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket eden ve eğlenceyi mahallelerde vatandaşların ayağına götüren Darıca Belediyesi, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinliklerini bu yıl yeniden düzenliyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla her mahallede sokak tiyatroları sahneleniyor. Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim veren uzman eğitmenlerin sahnelediği çocuk tiyatroları ve çeşitli gösteriler ile Darıcalıların çocuklarıyla birlikte eğlenceli bir yaz geçirmeleri amaçlanıyor.





BAŞKAN BIYIK ÇOCUKLARIN SEVİNCİNİ PAYLAŞIYOR