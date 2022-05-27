Darıca’da Tapu Dağıtım 5öreni

Darıca Belediyesi, kenti yenilemek için başladığı Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi tamamlanırken 329 dairelik dev projenin tapu dağıtım töreni Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde oldukça görkemli ve coşkulu bir törenle gerçekleşti.





MİTİNG HAVASINDA TAPU DAĞITIM TÖRENİ



Tapu dağıtım törenine AK Parti Genel Başkanvekili ve Son Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Macit Zeybek, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, meclis üyeleri, hak sahipleri ve binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği tören adeta bir miting havasında geçerken vatandaşlar Türk bayrakları ve sloganlarla AK Parti Genel Başkanvekili ve Son Başbakan Binali Yıldırım’a sevgi gösterisinde bulundular.







Tapu dağıtım törenine AK Parti Genel Başkanvekili ve Son Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Macit Zeybek, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, meclis üyeleri, hak sahipleri ve binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği tören adeta bir miting havasında geçerken vatandaşlar Türk bayrakları ve sloganlarla AK Parti Genel Başkanvekili ve Son Başbakan Binali Yıldırım’a sevgi gösterisinde bulundular.

BIYIK: “SÖZ VERDİĞİMİZ BİR PROJEYİ DAHA TAMAMLADIK”



Tören öncesi mehteran takımı konser verirken Darıca Belediyesi halkoyunları ekibi de kısa bir gösteri sundu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ilk olarak Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, selamlama konuşması yaptı. Söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirdikleri için mutlu olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Milletimize söz verdiğimiz bir projeyi daha bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu tek başımıza yapamazdık. Bakanlığımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle işbirliği içerisinde 329 konutluk bir kentsel dönüşümü gerçekleştirdik. 168 hak sahibiyle tek tek görüşerek anlaşarak yaşanabilir, modern bir alan inşa ettik. Otoparkları, yeşil alanı, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımızın huzur içerisinde oturacağı bir projeyi hayata geçirdik.







Tören öncesi mehteran takımı konser verirken Darıca Belediyesi halkoyunları ekibi de kısa bir gösteri sundu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ilk olarak Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, selamlama konuşması yaptı. Söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirdikleri için mutlu olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Milletimize söz verdiğimiz bir projeyi daha bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu tek başımıza yapamazdık. Bakanlığımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle işbirliği içerisinde 329 konutluk bir kentsel dönüşümü gerçekleştirdik. 168 hak sahibiyle tek tek görüşerek anlaşarak yaşanabilir, modern bir alan inşa ettik. Otoparkları, yeşil alanı, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımızın huzur içerisinde oturacağı bir projeyi hayata geçirdik.

DAHA YAPACAK ÇOK PROJEMİZ VAR



Birlikte başardık diyoruz, birlikten güç doğar diyoruz. Bizim derdimiz millete hizmet etmek, derdimiz milletimizin gönlüne girebilmek. Tabii ki yapılar inşa edeceğiz, projeler yapacağız ama aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın bize tavsiyesi olan gönül belediyeciliği yolunda canla başla çalışacağız. Her zaman söylüyoruz onlar konuşur, AK Parti belediyeciliği iş yapar. Allah’a şükürler olsun başta bize inanıp oy vermiş olan hemşerilerimize, sonrasında bize bu görevi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza mahcup olmamak adına bir projemizi daha tamamladık. Rabbim yeni projeleri nasip etsin inşallah. Daha yapacak birçok projemiz var. Büyükşehir Belediyemizle birlikte Darıca’yı baştan aşağı yeniliyoruz” diye konuştu.





BÜYÜKAKIN: “DARICA İÇİN DURMADAN YORULMADAN ÇALIŞIYORUZ”



Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büykakın kürsüye çıkarken yaptığı konuşmada Darıca için durmadan yorulmadan çalıştıklarını ifade ederek “Değerli belediye başkanı arkadaşım Muzaffer başkanımız son derece güzel bir şekilde burada ne yapıldığını detaylı bir şekilde anlattı. Evet birlikte yaptık. Bakanlığımızla, Büyükşehir Belediyemizle, Darıca Belediyemizle burada güzel bir projeyi yaklaşık 1 yıl gibi sürede hayata geçirdik. Değerli çalışma arkadaşım, kardeşim Muzaffer başkanın dediği gibi üçlü olsun güçlü olsun dedik. Sizlere sözler verdik, sizler bizlere güvendiniz. Bizler de o günden beri durmadan yorulmadan Darıca için çalışıyoruz. Darıca’nın altyapısını tamamen yeniliyoruz. Yaklaşık 900 dönüm alanda Daıca’nın nefes aldığı millet bahçesini yaptık. Balyanız koyunu bitirdik. Çoğunun açılışını bile yapmıyoruz. Adamlar çeşme takınca bile tören yapıyorlar. Biz milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.







Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büykakın kürsüye çıkarken yaptığı konuşmada Darıca için durmadan yorulmadan çalıştıklarını ifade ederek “Değerli belediye başkanı arkadaşım Muzaffer başkanımız son derece güzel bir şekilde burada ne yapıldığını detaylı bir şekilde anlattı. Evet birlikte yaptık. Bakanlığımızla, Büyükşehir Belediyemizle, Darıca Belediyemizle burada güzel bir projeyi yaklaşık 1 yıl gibi sürede hayata geçirdik. Değerli çalışma arkadaşım, kardeşim Muzaffer başkanın dediği gibi üçlü olsun güçlü olsun dedik. Sizlere sözler verdik, sizler bizlere güvendiniz. Bizler de o günden beri durmadan yorulmadan Darıca için çalışıyoruz. Darıca’nın altyapısını tamamen yeniliyoruz. Yaklaşık 900 dönüm alanda Daıca’nın nefes aldığı millet bahçesini yaptık. Balyanız koyunu bitirdik. Çoğunun açılışını bile yapmıyoruz. Adamlar çeşme takınca bile tören yapıyorlar. Biz milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ÖZHASEKİ: “KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BAŞARMAK KOLAY DEĞİL”













Kentsel dönüşümün kolay bir iş olmadığını ve büyük bir iş başarıldığını kaydeden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise elini taşın altına koyan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek “Evlerini teslim alacak kardeşlerime güle güle oturmalarını rabbimden niyaz ediyorum. Bu zor projede elini taşın altına koyan, uğraşan değerli belediye başkanımıza ve büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kolay değil birçok belediye başkanı asla kentsel dönüşüm işine girmiyorlar. Neden zor bir iş. Herkesin gönlünü yapmak kolay değil. Burada değerli başkanımıza bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum. Bizler Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye’ye hizmet belediyeciliği nedir gösterdik. Sosyal belediyecilik nedir Türkiye’ye biz öğrettik. Bizim belediyecilik anlayışımız hizmet belediyeciliğine, eser siyasetine dayanıyor. Başkaları istediği kadar algı operasyonu yapsınlar” dedi.

YILDIRIM: “RABBİM YENİ EVLERİNİZDE HUZURLA OTURMAYI NASİP ETSİN”



AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım konuşmasında tapularını alan vatandaşları tebrik ederken “Bugün çok güzel bir iş, hayırlı bir iş için sizlerle beraberiz. Öncelikle yıllardır taa 1999 yılından beri devam eden bu kanayan yarayı sona erdirip buradaki dayanıksız, depreme karşı tehlike arz eden binaları dönüşüme tabi tutan ve hak sahiplerine tapularını teslim edeceğimiz tapular, hak sahiplerine hayırlı olsun. Rabbim sağlıkla huzurla yeni evlerinizde yaşamayı nasip eylesin. Tabi bu işin buraya gelmesi kolay olmadı. Emeği geçen Büyükşehir Belediye başkanımız, Darıca Belediye başkanımız, yüklenici firmaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşma sonunda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a hediye takdim etti.









AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım konuşmasında tapularını alan vatandaşları tebrik ederken “Bugün çok güzel bir iş, hayırlı bir iş için sizlerle beraberiz. Öncelikle yıllardır taa 1999 yılından beri devam eden bu kanayan yarayı sona erdirip buradaki dayanıksız, depreme karşı tehlike arz eden binaları dönüşüme tabi tutan ve hak sahiplerine tapularını teslim edeceğimiz tapular, hak sahiplerine hayırlı olsun. Rabbim sağlıkla huzurla yeni evlerinizde yaşamayı nasip eylesin. Tabi bu işin buraya gelmesi kolay olmadı. Emeği geçen Büyükşehir Belediye başkanımız, Darıca Belediye başkanımız, yüklenici firmaya emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşma sonunda Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a hediye takdim etti.

BİNALİ YILDIRIM EVE MİSAFİR OLDU