Darıca'da Yollar Yenileniyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelinde bozuk yol kalmaması adına başlatılan asfalt yama, parke ve bordür çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri özellikle ağır geçen kış aylarında bozulan yolların yanı sıra altyapısı tamamlanan yollarda bakım onarım ve yenileme çalışmalarını belirli bir periyot dahilinde sürdürüyor.
ULAŞIM KALİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ
İlçede devam eden çalışmaları inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ulaşım kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bahar aylarıyla hummalı çalışma başlattıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Ana caddelerimizde kış mevsiminden dolayı çukurlar ve çökmeler oluşmuştu. Bununla beraber Darıca’mızda büyük bir altyapı çalışması yapıyoruz ve bu nedenle kazı çalışmaları yoğun oluyor. Havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte yolların bakım ve onarımı için çalışmalara başladık. Amacımız en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak ilçemizdeki ulaşım konforunu arttırmak ve vatandaşlarımıza daha kaliteli bir ulaşım hizmeti sunmak" dedi.