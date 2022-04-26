Darıca'da Yollar Yenileniyor

Darıca Belediyesi, ilçe genelinde ulaşımı daha konforlu hale getirmek için çalışırken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çalışmaları bizzat takip ederek bilgi alıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelinde bozuk yol kalmaması adına başlatılan asfalt yama, parke ve bordür çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri özellikle ağır geçen kış aylarında bozulan yolların yanı sıra altyapısı tamamlanan yollarda bakım onarım ve yenileme çalışmalarını belirli bir periyot dahilinde sürdürüyor.

ULAŞIM KALİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ