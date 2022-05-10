Darıcalı sporcular Avrupa Arenasında

Sporda her geçen gün başarı çıtasını yükselten Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecileri Eray Şamdan ve Taylan Cemal Sakin ülkemizi Avrupa Şampiyonaları’nda temsil edecek.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecileri Eray Şamdan ve Taylan Cemal Sakin ülkemizi Avrupa Şampiyonaları’nda temsil edecek. Darıca Belediyesi, Gaziantep’te yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası için Milli Takım kampında bulunan Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan’ın yanına bir sporcu daha göndermeyi başardı. Sakarya’da yapılan Türkiye Ümitler, Gençler ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası-Milli Takım seçmelerinde şampiyon olarak altın madalya kazanan sporcumuz Taylan Cemal Sakin Ümit Milli Takım kadrosuna seçildi.





ÜÇ MADALYA, BİR AVRUPA BİLETİ DAHA



Sakarya’da yapılan Türkiye Karate Şampiyonası’nda tatamiye çıkan Darıca Eğitim ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcularından Taylan Cemal Sakin, Ümit Erkekler 70 kilogramda birinci, Ahmet Berke Ertan Genç Erkekler +76 kilogramda üçüncü, Yiğit Ali Yılmaz da U-21 60 kilogramda üçüncü oldu. Milli Takım seçmelerine katılan sporcularımızdan Taylan Cemal Sakin aynı başarıyı seçmelerde de sürdürdü ve Milli Takım kadrosuna seçildi.



DARICA’DA ÇİFTE HEYECAN YAŞANACAK



Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan’ın ardından Taylan Cemal Sakin’in de Milli Takıma seçilmesi Darıca Belediyesi’nde sevince yol açtı. 25-29 Mayıs tarihlerinden Gaziantep’de yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda tatamiye çıkacak Eray Şamdan’ın ardından, Haziran ayında Çekya’da yapılacak Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda Taylan Cemal Sakin de Milli forma ile ter dökecek. Elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Darıca Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, antrenör ve sporcuları tebrik ederken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a da desteği için teşekkür etti.







BIYIK: “DARICA’NIN ADINI DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ” BIYIK: “DARICA’NIN ADINI DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”