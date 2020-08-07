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Darıca'nın gururu oldular

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi’nin ücretsiz üniversite hazırlık kurslarından faydalanarak sınavda yüksek derece elde eden başarılı öğrencileri ağırladı. Eğitimi önemseyen ve her fırsatta destek veren Başkan Bıyık, öğrencileri tebrik ederek her zaman yanlarında olacağını söyledi.

Darıca'nın gururu oldular

07 Ağustos 2020 Cuma 16:34

Darıca Belediyesi’nin ücretsiz üniversite hazırlık kursundan faydalanan birçok öğrenci önemli puanlar alarak büyük bir başarı elde ettiler. Hazırlık kursu öğrencilerinden Beyzanur Tuylu sayısal puan türünde Türkiye 544.’sü, Fatih Efe Bilgen sayısal puan türünde Türkiye 1.286.’sı ve Abdulkadir Akbulut ise Türkiye 3.486’sı olarak büyük bir başarı elde ettiler. Bunun yanı sıra çok sayıda öğrencinin de mühendislik ve öğretmenlik gibi bölümleri kazanabilecek puanlar aldığı belirtildi.

BAŞKAN BIYIK BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI

Eğitimi önemsediğini belirten ve her zaman eğitime destek veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıca Belediyesi’nin ücretsiz üniversite hazırlık kurslarından faydalanarak sınavda yüksek derece elde eden başarılı öğrencileri ağırladı. Beyzanur Tuylu, Fatih Efe Bilgen ve Abdulkadir Akbulut’u makamında ağırlayan Başkan Muzaffer Bıyık, başarılarından dolayı tebrik ederek öğrencilere hediye verdi.

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