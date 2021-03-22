Su, artan nüfus, tarım ve sanayinin artan talepleri ve iklim değişikliğinin kötüleşen etkilerine deniyle tehdit altındadır.

Yağışların azalması ve buna bağlı olarak yüzey ve yer altı suyu kapasitesinin

azalması,su kirliliğinin artması, atıkların yönetilememesi, yanlış tarım ve enerji uygulamaları, bilinç

düzeyinin yetersizliği ve artan nüfus ile birlikte su temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. Güvenilir suya

erişimin sağlanması, etkin su ve atıksu yönetiminin sağlanması bilimsel ve yasal uygulamalarla ve

bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

22 Mart Dünya Su Günü kutlanırken gerçekten her şeyin farkında mıyız?

Suyun önemini anlamak için gözümüzü barajlardaki yüzdeye endekslemek yerine acilen

ciddi adımlar atılarak kaynaklarımıza sahip çıkılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Suyun

tükenmeyen bir kaynak olduğunun farkına varmalı ve hayatın her aşamasında (endüstri, tarım, enerji,

atık, turizm, ekonomi, şehircilik, sağlık vs gibi) alan ayırt etmeksizin ele alınmalı ve yönetilmelidir.

Bu kapsamda su haftasında kamu yararı gözeterek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belirlenen konu

başlıklarında durum değerlendirmesi yapmak ve bilinç düzeyini arttırmak amacıyla ÇMO Kocaeli

Şube olarak TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu ortaklığıyla;

“Değişen İklim Koşullarında Suyun Önemi” konulu bir çalıştay düzenliyoruz.

https://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=102759&tipi=69&sube=10

Global ölçekte iklim değişikliğinin direkt etkilerine maruz kaldığımız bugünlerde suyun değerini bilen