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Değişen İklim Koşullarında Suyun Önemi

Su, artan nüfus, tarım ve sanayinin artan talepleri ve iklim değişikliğinin kötüleşen etkilerine deniyle tehdit altındadır.

Değişen İklim Koşullarında Suyun Önemi

22 Mart 2021 Pazartesi 16:08

Yağışların azalması ve buna bağlı olarak yüzey ve yer altı suyu kapasitesinin
azalması,su kirliliğinin artması, atıkların yönetilememesi, yanlış tarım ve enerji uygulamaları, bilinç
düzeyinin yetersizliği ve artan nüfus ile birlikte su temininde sıkıntılar yaşanmaktadır. Güvenilir suya
erişimin sağlanması, etkin su ve atıksu yönetiminin sağlanması bilimsel ve yasal uygulamalarla ve
bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır.
22 Mart Dünya Su Günü kutlanırken gerçekten herşeyin farkında mıyız?
Suyun önemini anlamak için gözümüzü barajlardaki yüzdeye endekslemek yerine acilen
ciddi adımlar atılarak kaynaklarımıza sahip çıkılması gerektiğinin altını çiziyoruz. Suyun
tükenmeyen bir kaynak olduğunun farkına varmalı ve hayatın her aşamasında (endüstri, tarım, enerji,
atık, turizm, ekonomi, şehircilik, sağlık vs gibi) alan ayırt etmeksizin ele alınmalı ve yönetilmelidir.
Bu kapsamda su haftasında kamu yararı gözeterek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belirlenen konu
başlıklarında durum değerlendirmesi yapmak ve bilinç düzeyini arttırmak amacıyla ÇMO Kocaeli
Şube olarak TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu ortaklığıyla;
“Değişen İklim Koşullarında Suyun Önemi” konulu bir çalıştay düzenliyoruz.
https://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=102759&tipi=69&sube=10
Global ölçekte iklim değişikliğinin direkt etkilerine maruz kaldığımız bugünlerde suyun değerini bilen
herkesi davet ediyoruz.








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GebzeKocaeliİzmitTtmobDünya Su Günü
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