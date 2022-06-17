Demirel ile Gazetecilik Anılarım

Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımızın çok büyük bir bölümü Demirelli yıllarla geçti Demirel’le ilgili bir çok gazetecilik anım var bu gün 17 Haziran 2020 Demirel’in vefatının 5. Yılı son beş yıl demirlesiz geçti Demirel’in 5 yıl önce vefat ettiği gün Gebze Gazetesi

Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımızın çok büyük bir bölümü Demirelli yıllarla geçti Demirel’le ilgili bir çok gazetecilik anım var bu gün 17 Haziran 2020 Demirel’in vefatının 5. Yılı son beş yıl demirlesiz geçti Demirel’in 5 yıl önce vefat ettiği gün Gebze Gazetesi

Gazetecilik mesleğin de 45 yıl geride kaldı 45 yıldır kalem elimiz de son 30 yıldır belgeselcilik yaparak tarihe not düşüyoruz yerel bölgesel ulusal ve Uluslararası alanındaki gazetecilik ve belgeselcilik birikimimizi İlim kültür ve Tatih araştırmaları merkezi

Gazetecilik mesleğin de 45 yıl geride kaldı 45 yıldır kalem elimiz de son 30 yıldır belgeselcilik yaparak tarihe not düşüyoruz yerel bölgesel ulusal ve Uluslararası alanındaki gazetecilik ve belgeselcilik birikimimizi İlim kültür ve Tatih araştırmaları merkezi

1980 ihtilali ile Demirel tutuklanmıştı. Süleyman Demirel ile birebir karşılaşmamız Rahmetli Alaettin Kurt’un vesilesi ile olmuştu. Kurt ile Süleyman Demirel’in Tuzla’da ki evine konuk olmuştuk. Demirel o dönemde bizi ayağında terlik ile karşılamıştı ve inzibayi bir hayat yaşıyordu. Kendisine gazetemizi verdim. Demirel gazeteyi görünce; “İcra ilanlarını çok yayınlıyorsunuz değil mi?” diye sorarak, Turgut Özal’ın ekonomiyi kötü yönettiğini söylüyordu. Tuzla’da bir saatlik süre içerisinde çok önemli konular konuşmuştuk. Daha sonra Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı olarak kendisini ziyaret etmiştim. O zamanda Anadolu basınının sorununu kendisine iletmiştik. Demirel’de notlar almıştı.

1980 ihtilali ile Demirel tutuklanmıştı. Süleyman Demirel ile birebir karşılaşmamız Rahmetli Alaettin Kurt’un vesilesi ile olmuştu. Kurt ile Süleyman Demirel’in Tuzla’da ki evine konuk olmuştuk. Demirel o dönemde bizi ayağında terlik ile karşılamıştı ve inzibayi bir hayat yaşıyordu. Kendisine gazetemizi verdim. Demirel gazeteyi görünce; “İcra ilanlarını çok yayınlıyorsunuz değil mi?” diye sorarak, Turgut Özal’ın ekonomiyi kötü yönettiğini söylüyordu. Tuzla’da bir saatlik süre içerisinde çok önemli konular konuşmuştuk. Daha sonra Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı olarak kendisini ziyaret etmiştim. O zamanda Anadolu basınının sorununu kendisine iletmiştik. Demirel’de notlar almıştı.

1980 ihtilali ile Demirel tutuklanmıştı. Süleyman Demirel ile birebir karşılaşmamız Rahmetli Alaettin Kurt’un vesilesi ile olmuştu. Kurt ile Süleyman Demirel’in Tuzla’da ki evine konuk olmuştuk. Demirel o dönemde bizi ayağında terlik ile karşılamıştı ve inzibayi bir hayat yaşıyordu. Kendisine gazetemizi verdim. Demirel gazeteyi görünce; “İcra ilanlarını çok yayınlıyorsunuz değil mi?” diye sorarak, Turgut Özal’ın ekonomiyi kötü yönettiğini söylüyordu. Tuzla’da bir saatlik süre içerisinde çok önemli konular konuşmuştuk. Daha sonra Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı olarak kendisini ziyaret etmiştim. O zamanda Anadolu basınının sorununu kendisine iletmiştik. Demirel’de notlar almıştı.

Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan Süleyman Demirel vefat etti. Demirel’in vefat haberini Almanya’da aldım. Hayatımın 50 yılını Demirel ile geçirdim. O sürekli gündemdeydi. Demirel’i ilk tanımam zannediyorum 5-6 yaşlarımda gerçekleşti. Seçim kampanyasıyla ilgili kıratı ve Demirel’in fötr şapkalı afişi köylere dağıtılmıştı. Demirkırat’ın devamı olarak anılıyordu. Sonraki yıllarda da hep gündemde kaldı. Kendisini ilk olarak 1978 seçimlerinde Taksim’de yaptığı mitingde gördüm. Taksim mitinginde Demirel’in konuşmaları, fötr şapkasıyla halkı selamlaması hala gözümün önünde. Mitingin sonunda bayrak ve Kuran-ı Kerim-i öpmüş ve dini kitabımız siyaset malzemesi olmuştu.

Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan Süleyman Demirel vefat etti. Demirel’in vefat haberini Almanya’da aldım. Hayatımın 50 yılını Demirel ile geçirdim. O sürekli gündemdeydi. Demirel’i ilk tanımam zannediyorum 5-6 yaşlarımda gerçekleşti. Seçim kampanyasıyla ilgili kıratı ve Demirel’in fötr şapkalı afişi köylere dağıtılmıştı. Demirkırat’ın devamı olarak anılıyordu. Sonraki yıllarda da hep gündemde kaldı. Kendisini ilk olarak 1978 seçimlerinde Taksim’de yaptığı mitingde gördüm. Taksim mitinginde Demirel’in konuşmaları, fötr şapkasıyla halkı selamlaması hala gözümün önünde. Mitingin sonunda bayrak ve Kuran-ı Kerim-i öpmüş ve dini kitabımız siyaset malzemesi olmuştu.

Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan Süleyman Demirel vefat etti. Demirel’in vefat haberini Almanya’da aldım. Hayatımın 50 yılını Demirel ile geçirdim. O sürekli gündemdeydi. Demirel’i ilk tanımam zannediyorum 5-6 yaşlarımda gerçekleşti. Seçim kampanyasıyla ilgili kıratı ve Demirel’in fötr şapkalı afişi köylere dağıtılmıştı. Demirkırat’ın devamı olarak anılıyordu. Sonraki yıllarda da hep gündemde kaldı. Kendisini ilk olarak 1978 seçimlerinde Taksim’de yaptığı mitingde gördüm. Taksim mitinginde Demirel’in konuşmaları, fötr şapkasıyla halkı selamlaması hala gözümün önünde. Mitingin sonunda bayrak ve Kuran-ı Kerim-i öpmüş ve dini kitabımız siyaset malzemesi olmuştu.

Süleyman Demirel ile bir kez de Gebze’nin il olma konusu ile ilgili görüşme yapmıştık. MHP’den Meral Akşener, eski milletvekili ve Bakan Osman Pepe ve bir çok kişiden oluşan grup ile Süleyman Demirel’i ziyaret ederek Gebze’nin il olmasıyla ilgili raporu kendisine sunmuştuk. Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanlığı’nın ardından Gebzeli iş adamı Faruk Başaran’ın başkanlığını yaptığı ASİAD’ın Hilton Otel’de düzenlediği toplantıya katılmıştı. Bu toplantıda 6 kez gitti, 7 kez geldi denilen, Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı görevini yapan Demirel, yaptığı konuşmada hükümeti eleştiriyordu. Kendisine soru cevap kısmında; ‘Ben sizin kıratlı fotoğraflarınızın altında çocukluğumu geçirdim. Yasaklı oldunuz, tutuklandınız, gittiniz, geldiniz. Bugün yine eleştiriyorsunuz. Bu sorunlara baktığınızda ve özeleştiri yaptığınızda kendinizi ne kadar sorumlu hissediyorsunuz?’

Bu sorunun karşısında Demirel’in morali biraz bozulsa da; “Ben birkaç yıl başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yaptım. 45 yıl Başbakanlık yapmadım” diyerek topu adeta taca atmıştı. Aslında son zamanlarda kendisiyle başlı başına bir program yapmak ve yaşanan olayları uzun uzun konuşmak isterdim. Tıpkı rahmetli Erbakan ve Rauf Denktaş gibi. Fakat bir türlü sağlık sorunları el vermedi ve bir türlü bir araya gelemedik.

Bizde ölünün arkasından konuşulmaz. Demirel’le ilgili tarih gerekli yargısını verecektir. Demokrasi diye bağıra bağıra gelen Demirel, ne yazık ki demokrasiye sahip çıkamadı ve gereğini yapamadı. Demirel’le ilgili söylenecek çok şey var. Onunla ilgili tarih yargısını verecektir.

DEMİREL’İN ÖZGEÇMİŞİ