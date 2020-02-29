Denetimli serbestlik hükümlüleri fidan dikti

779 FİDAN DİKİLDİ
İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi mevkiinde bulunan Gündoğdu 2. Etap dolgu sahası, 27 bin metrekare alana sahip bulunuyor. “Bugünümüz Umut Yarınımız Yeşil Olsun” projesi kapsamında 40 denetimli serbestlik hükümlüsü, Gündoğdu 2. Etap dolgu sahasına 137 adet Goldrider, 90 adet Toros, 76 adet Leylandi, 85 adet Dişbudak, 36 adet Çınar, 203 adet Batı Ladini, 12 adet Ihlamur ve 140 adet Fıstık Çamı ile toplamda 779 adet fidan dikti.
KAMU YARARI İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol dahilinde başlatılan “Bugünümüz Umut Yarınımız Yeşil Olsun” projesi ile hafif ceza alan hükümlüler, Kocaeli genelindeki yeşil alanlarda kamu yararı için çalıştırılıyor. Hükümlüler yeşil alanların arttırılması, korunması ve temiz kalması için katkı sağlıyor. Proje ile 40 hükümlü, belirli bir plan dâhilinde günde 4 saat yeşil alanlarda çalışıyor.