GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Deprem Bilinci ve Farkındalığı” Kompozisyon Yarışması Ödülleri Verildi

İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Deprem Bilinci ve Farkındalığı” temalı kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

'Deprem Bilinci ve Farkındalığı” Kompozisyon Yarışması Ödülleri Verildi

09 Haziran 2022 Perşembe 16:09

 İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Avrasya Gazeteciler Derneğinin “Deprem Bilinci ve Farkındalığı” temalı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere para ödülleri verildi.

“Deprem Bilinci” kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, kaymakamlıkta düzenlenen törenle verildi.

 İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Avrasya Gazeteciler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, Gebze Kaymakamlığı, İlçe Eğitim Müdürlüğünün paydaş olduğu proje kapsamında Gebze’de bulunan liselerde düzenlenen “Deprem Bilinci ve Farkındalığı” adlı kompozisyon yarışmasında dereceye gelen öğrencilere para ödülü ve kitap hediye edildi. Birincilik ödülü Emir Saltaş, ikincilik ödülü Yüsra İnanoğlu, üçüncülük ödülü ise Asel Deniz’e Gebze Kaymakamı Mustafa Güler başkanlığında para ödülü ve kitap hediye edildi.  Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Atlı, Gebze Teknik Üniversitesi’nden Serhat Erat, Anibal Anadolu Lisesi’nden ve  Gebze STFA Meslek Lisesi Müdürü Erdinç Abike ve Müdür Yardımcısı Derya Kahraman,  Emlak Konutları Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Soner Asan ve Müdür Yardımcısı İbrahim Çıvkın katıldı.


Gebze Kaymakamı Mustafa Güler yaptığı konuşmada deprem bilincinin öğrencilere aktarılması konusunda yapılan çalışmadan ötürü projeye katkıda bulunan kurumlara ve öğrencilere teşekkürlerini ve tebriklerini iletti. Güler ülkemize deprem gerçeği le ilgili altyapı ve toplanma alanlarının daha da arttırılması, Türkiye’nin imar konusunda daha da bilinçlenmesini kentsel dönüşümün yaygınlaşmasını belirtti. Kaymakam Güler, gençlik Bingöl’de yaşadığı deprem anılarını öğrencilere paylaştı. 


Proje koordinatörü Doç. Dr. Serhat Erat proje kapsamında bilgiler vererek, projelerinde devam edeceklerini belirtti. Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı İsmail kahraman depremle ile ilgili arşiv oluşturmak çeşitli kurumlar ile Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığında sempozyum ve paneller düzenlediğini belirtti. Proje ortağı Kocaeli AFAD Müdürlüğü ile çeşitli etkinlikler yaptığını, AFAD Genel Merkezinin “Deprem Tırının” Gebze’ye getirileceğini belirterek http://www.deprembilinci.com/ sitesinde çalışmaları herkesin bilgilerine sunulduğunu söyledi.





Deprem Sergisini Ziyaret Ettiler

Dereceye giren öğrenciler ve beraberindeki öğretmenlerle birlikte İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Vakfı Kütüphanesinde bulanan “Deprem Sergisini” ziyaret ettiler. Öğrenciler kütüphanede gazete kupürlerinden oluşan sergiyi incelediler. Kütüphaneyi gezen öğretmen ve öğrenciler Nutuk kitabının orijinal basımını dikkatlice incelediler.







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
öğrenciDepremKocaeliİzmitçayırovaDaricaGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası'nda Marmara Denizi Için Sahil Temizliği Dilovası'nda Marmara Denizi Için Sahil Temizliği
Yeşile ve Maviye Dost Şehir Kocaeli Yeşile ve Maviye Dost Şehir Kocaeli
VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BAĞIMIZI HİÇBİR ZAMAN KOPARMAYACAĞIZ VATANDAŞLARIMIZLA GÖNÜL BAĞIMIZI HİÇBİR ZAMAN...
Gençlik Festivaline Yağmur Engeli Gençlik Festivaline Yağmur Engeli
Erdoğan'dan randevu krizi ve doktorlar için talimat Erdoğan'dan randevu krizi ve doktorlar için talimat
Darıca Lokman Hekim Caddesi baştan sona yenileniyor Darıca Lokman Hekim Caddesi baştan sona yenileniyor
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Dilovası'nda Marmara Denizi Için Sahil Temizliği
Dilovası Belediyesi ‘8 Haziran Marmara Denizi Günü’ dolayısıyla özel bir program düzenledi.

Haberi Oku