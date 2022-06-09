“Deprem Bilinci ve Farkındalığı” Kompozisyon Yarışması Ödülleri Verildi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Avrasya Gazeteciler Derneğinin “Deprem Bilinci ve Farkındalığı” temalı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere para ödülleri verildi.

“Deprem Bilinci” kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, kaymakamlıkta düzenlenen törenle verildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Avrasya Gazeteciler Derneğinin ortaklaşa düzenlediği, Gebze Kaymakamlığı, İlçe Eğitim Müdürlüğünün paydaş olduğu proje kapsamında Gebze’de bulunan liselerde düzenlenen “Deprem Bilinci ve Farkındalığı” adlı kompozisyon yarışmasında dereceye gelen öğrencilere para ödülü ve kitap hediye edildi. Birincilik ödülü Emir Saltaş, ikincilik ödülü Yüsra İnanoğlu, üçüncülük ödülü ise Asel Deniz’e Gebze Kaymakamı Mustafa Güler başkanlığında para ödülü ve kitap hediye edildi. Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Atlı, Gebze Teknik Üniversitesi’nden Serhat Erat, Anibal Anadolu Lisesi’nden ve Gebze STFA Meslek Lisesi Müdürü Erdinç Abike ve Müdür Yardımcısı Derya Kahraman, Emlak Konutları Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Soner Asan ve Müdür Yardımcısı İbrahim Çıvkın katıldı.







Gebze Kaymakamı Mustafa Güler yaptığı konuşmada deprem bilincinin öğrencilere aktarılması konusunda yapılan çalışmadan ötürü projeye katkıda bulunan kurumlara ve öğrencilere teşekkürlerini ve tebriklerini iletti. Güler ülkemize deprem gerçeği le ilgili altyapı ve toplanma alanlarının daha da arttırılması, Türkiye’nin imar konusunda daha da bilinçlenmesini kentsel dönüşümün yaygınlaşmasını belirtti. Kaymakam Güler, gençlik Bingöl’de yaşadığı deprem anılarını öğrencilere paylaştı.







Proje koordinatörü Doç. Dr. Serhat Erat proje kapsamında bilgiler vererek, projelerinde devam edeceklerini belirtti. Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı İsmail kahraman depremle ile ilgili arşiv oluşturmak çeşitli kurumlar ile Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığında sempozyum ve paneller düzenlediğini belirtti. Proje ortağı Kocaeli AFAD Müdürlüğü ile çeşitli etkinlikler yaptığını, AFAD Genel Merkezinin “Deprem Tırının” Gebze’ye getirileceğini belirterek http://www.deprembilinci.com/ sitesinde çalışmaları herkesin bilgilerine sunulduğunu söyledi.













Deprem Sergisini Ziyaret Ettiler

Dereceye giren öğrenciler ve beraberindeki öğretmenlerle birlikte İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Vakfı Kütüphanesinde bulanan “Deprem Sergisini” ziyaret ettiler. Öğrenciler kütüphanede gazete kupürlerinden oluşan sergiyi incelediler. Kütüphaneyi gezen öğretmen ve öğrenciler Nutuk kitabının orijinal basımını dikkatlice incelediler.















