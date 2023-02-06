Deprem bölgesi için 5 noktada kan verebilirsiniz

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye’de kan bağışına davet etti.

Kınık, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası kan stoklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kınık, açıklamasında, “Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

KIZILAY KAN BEKLİYOR

İzmit Merkezde Ulugazi İlköğretim Okulu’nun çaprazında bulunan İzmit Kan Birimini saat 10.00 ile 18.30 arasında, Gebze Kent Merkezinde bulunan kan bağış noktasında saat 11.00 ile 18.00 arasında, Yanya Kaptan Kan Bağış Merkezi Müdürlüğüne saat 09.00 ile 16.30 arasında, Gölcük Anıtpark’ta bulunan ekipte saat 11.00 ile 18.00 arasında, Körfez Center AVM’de 11.00 ile 18.00 saatleri arasında kan bağışı yapılabilecek. Kızılay kan bağış noktalarında vatandaşların kan vererek deprem bölgesine destek vermesi çağrısında bulundu.