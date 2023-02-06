GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Deprem bölgesi için 5 noktada kan verebilirsiniz

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz."

Deprem bölgesi için 5 noktada kan verebilirsiniz

06 Şubat 2023 Pazartesi 14:15

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye’de kan bağışına davet etti.

Kınık, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası kan stoklarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kınık, açıklamasında, “Deprem bölgesine ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıyoruz. Bölge Kan Bankalarımızda ilk etap sevkiyat için Ulusal Kan Stoklarımız mevcuttur ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

KIZILAY KAN BEKLİYOR

İzmit Merkezde Ulugazi İlköğretim Okulu’nun çaprazında bulunan İzmit Kan Birimini saat 10.00 ile 18.30 arasında, Gebze Kent Merkezinde bulunan kan bağış noktasında saat 11.00 ile 18.00 arasında, Yanya Kaptan Kan Bağış Merkezi Müdürlüğüne saat 09.00 ile 16.30 arasında, Gölcük Anıtpark’ta bulunan ekipte saat 11.00 ile 18.00 arasında, Körfez Center AVM’de 11.00 ile 18.00 saatleri arasında kan bağışı yapılabilecek. Kızılay kan bağış noktalarında vatandaşların kan vererek deprem bölgesine destek vermesi çağrısında bulundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor
“Hatay’da büyük sıkıntı var, büyük bir afet yaşıyoruz” “Hatay’da büyük sıkıntı var, büyük bir...
Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı Çayırova'dan arama kurtarma ekibi yola çıktı
- Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek - Artçı sarsıntılar en az 1 yıl devam edecek
Kocaeli AFAD Başkanlığı depremzedeler için yardım kampanyası başlattı! Kocaeli AFAD Başkanlığı depremzedeler için yardım...
"Bölgede beklenen depremlerden biriydi"
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Evsizler barınma merkezine yerleştiriliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, soğuk havada sokakta kalan 6 kişiyi barınma merkezine yerleştirdi....

Haberi Oku