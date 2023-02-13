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Deprem bölgesine takviye ekip

İzmit Belediyesi, Hatay Defne’de depremzede vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapan aşevine destek ekip yolladı.

Deprem bölgesine takviye ekip

13 Şubat 2023 Pazartesi 14:00

  İzmit Belediyesi merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yardım ve destek çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi, Hatay Defne’deki vatandaşlara sıcak yemek dağıtımı yapan aşevine 8 kişilik takviye ekip gönderdi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, "8 kişilik ekibimizi daha aşevimizin olduğu bölgeye gönderiyoruz. Aynı zamanda gıda malzemeleri de gönderiyoruz. Bununla birlikte oradaki mevcut durumu idare edebilmek içinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden bir çöp kamyonu da gönderiliyor. Orada bulunan tüm ekiplere Allah kolaylık versin" dedi. 
  


İHA
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