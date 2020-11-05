DEPREME DAYANIKLI BİNALARDA HİZMET VERMEK İSTİYORUZ

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde birçok kamu binası da hasar aldı. Kocaeli’de 1999 Marmara depreminde ağır hasar almasına rağmen faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Vergi Dairesi çalışanları da her deprem haberi sonrası tedirgin.