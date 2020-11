DEPREME DAYANIKLI BİNALARDA HİZMET VERMEK İSTİYORUZ

17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar alan 6 katlı kamu binası, daha sonra ‘elden geçirildi’ ve ‘yeni bir yer bulana kadar’ kullanıma devam edildi. En son Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 5 Kasım 2014 yılında hazırladığı raporda ‘Yapının kullanımı, can ve mal emniyeti açısından sakıncalıdır’ denildi. Buna rağmen bu binada çalışmaya devam eden memurlar ise tedirgin.“ENDİŞE EDİYORUZ”Konuyla ilgili açıklama yapan ve riskli olduğu halde yıllardır hizmete devam edilen bina hakkında konuşan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Kocaeli Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı, “İzmir’de yaşanan deprem sonrası ilimizde bulunan kamu binalarının depreme dayanıklı olup olmadığı kamu emekçileri tarafından yeniden sorgulanmaya başlandı. Söz konusu hizmet binasında çalışan sayısının yoğun olduğu göz önüne alındığında, olası bir deprem durumunda yıkım oluşması ve can kaybının yaşanmasından endişe ediyoruz” dedi.Önceki gün sendika olarak taleplerini ve çözüm önerilerini yazılı olarak Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına ilettiklerini belirten Yılmaz Karstarlı, “Bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığının denetimleri sonucunda kamu binalarının hizmete devam edip etmeyeceğinin tespitinin can güvenliği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu bina ile ilgili olarak gerekli tespitlerin yaptırılması, bu süreçte depreme uygunluğu tespit edilen bir hizmet binasında faaliyetlerin devam ettirilmesinin sağlanması, mümkün olmaması halinde ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre çalışanların idari izinli veya uzaktan çalışma yöntemiyle hizmetin yürütülmesini öneriyoruz. Depreme dayanıklı yapılarda hizmet vermek istiyor, yaşam hakkımızı savunuyoruz” diye konuştu.