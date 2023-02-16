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Depremzede çocuklar futbol oynayarak moral depoluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca'daki tesis ve kamplarında misafir edilen depremzede çocuklar, futbol oynayıp, sporla iç içe olarak depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Depremzede çocuklar futbol oynayarak moral depoluyor

16 Şubat 2023 Perşembe 12:50

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından afetzedeleri kent genelindeki kamp ve tesislerinde ağırlamaya devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber eden Büyükşehir, gerek afet alanında gerekse bölgeden tahliye edilen depremzedeler için çalışmaya devam ediyor. 
  
 Çocuklar olumsuz duygulardan uzaklaşıyor 
 Kocaeli Valiliği İl Koordinasyon Kurulu tarafından yönlendirilen depremzedeleri Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri ve Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nda ağırlayan Büyükşehir ekipleri, depremzede çocuklarla da çeşitli etkinlikler yaparak, onların depremin getirdiği olumsuz duygulardan uzaklaşmalarını sağlıyor. Depremzede çocuklar, uzman öğretmenler eşliğinde halı sahada futbol oynayıp, spor yaparak depremin izlerini silmeye çalışıyor.  


İHA
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