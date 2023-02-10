Depremzedeler için 20 bin öğün sıcak yemek çıkaracaklar

Asrın felaketinin ardından tüm birimleriyle harekete geçen İzmit Belediyesi, yardım tırlarını afet bölgesine ulaştırmaya devam ediyor. Her gün yardım tırları afet bölgelerine ulaşarak ihtiyaçlar karşılanıyor. İzmit Belediyesi, ayrıca aşevleriyle bölgedeki en büyük ihtiyaçlardan olan sıcak yemek dağıtıma devam ediyor. Hatay’ın Defne ilçesine çalışan 8 kişilik ekip 20 bin öğün sıcak yemek çıkartacak.

"İnsanların canlı çıkma ihtimali var"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilk günden bu yana deprem bölgesindeki durumu yakından takip ediyor. Adıyaman’da afetzedelerle bir araya gelen Hürriyet, vatandaşları dinleyerek sorunlarıyla ilgilendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Hürriyet, "İlk günden beri deprem bölgesinin her bir yanını ziyaret etmeye, eksiklerini yerinde görmeye, 'Yapabileceğimiz başka bir şey var mı?' diye hem yetkililerle hem de belediyelerle görüşmeye gayret ediyoruz. Burada çok ciddi bir hayat mücadelesi var. Buradaki insanlar hem soğukla, hem de karla mücadele ediyor. Nerede ihtiyaç varsa yardımları dağıtmaya gayret ediyoruz. Bölgede ciddi bir kurtarma çalışması var, insanların canlı çıkma ihtimali var. Gölbaşı gerçekten çok ciddi hasar almış bir ilçemiz, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Herkese çok geçmiş olsun. Birçok insan enkazın başından gitmiyor. Ateş yakmış, yakınlarından haber bekliyor. Sağ olmalarını umut ediyor. En büyük sorun tuvaletti, bugün itibariyle Gölbaşına konteynerler gelmeye başladı. Ama bunun gibi daha el sürülmemiş birçok belde ve ilçe var. İnşallah oralarında ihtiyaçları en kısa sürede giderilir. Zaman çok daralıyor. Bu şartlarda yaşam mücadelesi vermek, hayatta kalmak hiç kolay değil. Enkaz altındaki birçok yurttaşımız direniyor" dedi.

İHA