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Depremzedeler Kocaeli'ye geliyor!

Kocaeli Valiliği, 10 ilde meydana gelen deprem felaketinde evleri yıkılan depremzedelerin Kocaeli'deki otel, kamp merkezleri ve misafirhanelerde, kapatesiteinn dolması halinde de kamu tesis ve misafirhanelerinde ücretsiz barınmalarının sağlanacağını duyurdu

Depremzedeler Kocaeli'ye geliyor!

08 Şubat 2023 Çarşamba 20:46

 

İŞTE KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN DUYURU

Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilimizde 06.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrasında evleri yıkılan ve kış şartları nedeniyle geçici olarak barınmak amacıyla ilimize gelen ve gelebilecek depremzedelerin barınma ihityacı karşılanmak üzere Valiliğimiz koordinasyonunda birtakım tedbirler alınmıştır. 

Bu kapsamda yapılacak çalışmaların planlı bir şekilde yürütülebilmesi için Vali Yardımcısı görevlendirilmiş olup, oluşturulacak başvuru ve kabul merkezinin iş ve işlemleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülecektir. 

MASRAFLARI KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KARŞILAYACAK

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personellerinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce personel görevlendirilmesi yapılarak başvuruda bulunan depremzedelerin, depremden etkilenen il ve ilçelerinde ikamet edip etmedikleri kontrol edilecektir. Nüfus Kayıt Sisteminden sorgulanıp tespit edilmelerine müteakiben imkanlar ölçüsünde önceden tespiti yapılan otel, kamp merkezleri ve misafirhanelere, buralarda kapasitenin dolması halinde kamu tesis ve misafirhanelerinde depremzedelerin ücretsiz barınmaları sağlanacak olup, her türlü iaşe ve ibateleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca karşılanacaktır. 


Başvuru ve Kabul Merkezi    : İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 Sabancı Kültür Merkezi / İzmit
  Cep   Tel 0 534 400 76 41 
  Sabit Tel 0 262 324 54 64 Dahili 120 




İHA
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