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Depremzedelerin yaralarını sarmak için sahadalar

Gölcük Belediyesi, desteğe gittiği Hatay Defnede’de bir yandan sahada çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kurduğu aşevinde binlerce depremzedeye sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için sahadalar

10 Şubat 2023 Cuma 22:18

  Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin hemen ardından yardım kampanyası başlatan Gölcük Belediyesi, deprem bölgesine gönderdiği ekipleri ile çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Gölcük Belediyesi, Hatay Defne ilçesinde 22 araç ve 75 personelle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, dün Hatay Defne'de kurdukları aşevinde, bin depremzedeye sıcak yemek dağıtımı yaptı. Ekipler bin 500 depremzedeye yemek dağıtımı yapabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. 
  Defne’de 22 araç ve 75 kişiyle sahada çalışmalara destek verdiklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Depremzedelere, Gölcüklü hemşehrilerimizin gönderdiği yardım malzemeleri ve erzağı, AFAD koordinasyonunda ekiplerimizle dağıtıma başladık. Temizlik işleri müdürlüğümüz de çöp toplama faaliyetine başladı. Var gücümüzle depremzedelerin yanında olup, çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz. Defne’de büyük hasar var ama yaraların sarılması için devlet tüm imkanlarını kullanıyor. Çok sayıda özel iş makinası da kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Allah milletimize, devlete zeval vermesin” diye konuştu. Gölcük Belediyesi organizasyonu ile hemşehrilerimizin desteğiyle deprem bölgelerine şu ana kadar 29 tır yardım malzemesi gönderdik. Gölcük’te tabiri caizse bir yardım seferberliği var. Bireysel ve kurumsal olarak 10 yardım tırı daha geldi. Allah her türlü afetten milletimizi muhafaza eylesin" dedi. 


İHA
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