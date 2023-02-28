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Derince Millet Bahçesi Çevresine 700 Metre Uzunluğunda Yaya Kaldırımı Yapılıyor

Kocaeli’de Derince Millet Bahçesi’nin çevresine yaya kaldırımı ve dekoratif aydınlatma imalatları yapılıyor.

Derince Millet Bahçesi Çevresine 700 Metre Uzunluğunda Yaya Kaldırımı Yapılıyor

28 Şubat 2023 Salı 10:51

  
 
  Kocaeli’de Derince Millet Bahçesi’nin çevresine yaya kaldırımı ve dekoratif aydınlatma imalatları yapılıyor.   
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 72 bin 600 metrekare proje alanı bulunan, eski İsmet Paşa Stadı yerine yapılan Derince Millet Bahçesi’nin çevresine baskı beton kaldırım yapılıyor. 700 metre uzunluktaki yaya kaldırımı yapım çalışmaları ve dekoratif aydınlatma direklerinin dikimi sürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından çevre yaya kaldırımları ve aydınlatması yapılan Derince Millet Bahçesi’nin bulunduğu İstiklal Caddesinde bitümlü ve binder asfaltı serilirken aşınma tabakası asfaltının önümüzdeki günlerde serilmesi planlanıyor. Millet Bahçesi çevresindeki Nihat Erim Caddesi’nde de asfaltlama çalışması yapılacak. Kavşak düzenlemesi de yapılarak trafiğin düzenleneceği bölgede Derince Millet Bahçesi’ne araç ve yayaların düzenli ve konforlu bir şekilde ulaşım yapmaları sağlanacak. 








İHA
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