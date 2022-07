Dev mesire alanına görkemli açılış

Programda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir sözleri bir bir yerine getirmeye başladıklarını ifade ederek, “Açılışlarını bu yıl yapıyoruz. Başarılar tek başına değil bir ekip işidir. Biz ekip olarak tüm zorlukların üstesinden geliyoruz. Nereye elimizi atsak, koparıp getiriyor, halkımızın hizmetine sunuyoruz. Önce her şey hayal etmekle başlıyor. Daha sonra bunu projeye dönüştürdükten sonra eylem planına geçtik. Burası yapılırken hava şartları bizi zorladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemize yakışanları yapacağız. Kendimizi tamamen söz verdiğimiz projelere odakladık. Dün gece eve girerken saat 01.15’di. Uyumamız 4’ü, 5’i buluyor. Sabah 7’de canlı yayındaydık. Bazen, ‘Uyumuyor musun’ diyorlar. Derdi olan, davası olan insan uyumaz. Gerçekten ilçemizi her alanda daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay’a teşekkür eden Şayir, “Kaymakamımız göreve geldiği günden bu yana, bizlerle beraber. Omuz omuza vererek çok güzel iş birlikleri yaptık. Bu dönem hep yatırım dönemi. Yatırımları sayarak bitiremeyiz. Bu imkanları bize sunan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize dua edin. Kızım 5 yaşında. Arıyor, ‘Patronunu ara sana izin versin’ diyor. Kumbarasını çıkartıyor, ‘Bu parayı harca, gitme’ diyor. Bir dava uğruna çalışıyoruz. Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir ama hiçbir zaman isteyerek yapmayız. Tüm siyasi başkanları çağırdık ama sadece 3 tanesini saydık. Burası halkın. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Biz kimseyi ayrıştırmadık. İnancımızdan dolayı ayrıştırmadık” diye konuştu. Sıfır atık projesine destek isteyen Başkan Şayir, “Sıfır atık projesinde bize destek verin. Çöplerinizi artık evinizde ayrıştırın. Toplayın, gelin ben 2 liradan alacağım. Yeter ki, mahalle bazında bunu oluşturun. Biz buradaki atıkları da ekonomiye kazandıracağız. Her alanda size yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.