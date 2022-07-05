Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay’a teşekkür eden Şayir, “Kaymakamımız göreve geldiği günden bu yana, bizlerle beraber. Omuz omuza vererek çok güzel iş birlikleri yaptık. Bu dönem hep yatırım dönemi. Yatırımları sayarak bitiremeyiz. Bu imkanları bize sunan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize dua edin. Kızım 5 yaşında. Arıyor, ‘Patronunu ara sana izin versin’ diyor. Kumbarasını çıkartıyor, ‘Bu parayı harca, gitme’ diyor. Bir dava uğruna çalışıyoruz. Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir ama hiçbir zaman isteyerek yapmayız. Tüm siyasi başkanları çağırdık ama sadece 3 tanesini saydık. Burası halkın. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Biz kimseyi ayrıştırmadık. İnancımızdan dolayı ayrıştırmadık” diye konuştu. Sıfır atık projesine destek isteyen Başkan Şayir, “Sıfır atık projesinde bize destek verin. Çöplerinizi artık evinizde ayrıştırın. Toplayın, gelin ben 2 liradan alacağım. Yeter ki, mahalle bazında bunu oluşturun. Biz buradaki atıkları da ekonomiye kazandıracağız. Her alanda size yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.
Dev mesire alanına görkemli açılış
Dilovası'nda ormanın içine, 15 bin metrekare alan üzerine kurulan mesire alanı törenle açıldı.
Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay’a teşekkür eden Şayir, “Kaymakamımız göreve geldiği günden bu yana, bizlerle beraber. Omuz omuza vererek çok güzel iş birlikleri yaptık. Bu dönem hep yatırım dönemi. Yatırımları sayarak bitiremeyiz. Bu imkanları bize sunan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize dua edin. Kızım 5 yaşında. Arıyor, ‘Patronunu ara sana izin versin’ diyor. Kumbarasını çıkartıyor, ‘Bu parayı harca, gitme’ diyor. Bir dava uğruna çalışıyoruz. Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir ama hiçbir zaman isteyerek yapmayız. Tüm siyasi başkanları çağırdık ama sadece 3 tanesini saydık. Burası halkın. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Biz kimseyi ayrıştırmadık. İnancımızdan dolayı ayrıştırmadık” diye konuştu. Sıfır atık projesine destek isteyen Başkan Şayir, “Sıfır atık projesinde bize destek verin. Çöplerinizi artık evinizde ayrıştırın. Toplayın, gelin ben 2 liradan alacağım. Yeter ki, mahalle bazında bunu oluşturun. Biz buradaki atıkları da ekonomiye kazandıracağız. Her alanda size yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.