banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘’Devletim bana sahip çıktı’’

Tek başına yaşayan ve gündelik işlerinde zorlanan Gülnas Teyze’nin tüm ihtiyaçları Evde Bakım hizmetince karşılanıyor.

‘'Devletim bana sahip çıktı''

08 Ekim 2019 Salı 09:57

Mehmet Ali Paşa Mahallesinde tek başına yaşayan 78 yaşındaki Gülnas Vural’ın günlük hayattaki işler için yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koşuyor. Evde Bakım Hizmeti’nden yararlanan Gülnas Teyze; “Devletim bana sahip çıktı. Bu hizmeti yapan herkese de her zaman dua ediyorum” dedi.

 EVDE BAKIM HİZMETİ

Büyükşehir Belediyesi yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını sosyal yardımlar ile kolaylaştırıyor. Maddi imkânsızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen Evde Bakım Hizmeti, yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarına hızır gibi yetişiyor. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde ikamet eden 78 yaşındaki Gülnaz Vural da Evde Bakım Hizmeti’nden yararlanıyor.

 EV TEMİZLİĞİ VE ÖZ BAKIM HİZMETİ

Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde tek başına yaşayan 78 yaşındaki Gülnaz Vural, yaşlılığından dolayı gündelik işlerinde zorlanıyordu. Komşularının çözüm masasına başvurmasıyla evinde Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından ziyaret edilen Gülnas Teyze, Evde Bakım Hizmeti’nden yararlanmaya başladı. Gülnas Teyze’ye giden ekipler, haftalık düzenli periyotlarda ev temizliği ve öz bakım hizmeti sunuyor.

 HER GÜN SICAK YEMEK

Ev temizliği ve kişisel bakımları Evde Bakım ekipleri tarafından karşılanan Gülnas Teyze’nin ayrıca yemek ihtiyacı ise Gönül Kazan Projesi’yle karşılanıyor. Gülnas Teyzenin evine bu şekilde günlük sıcak yemek ulaştırılıyor.

 ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN

Hizmetlerden memnuniyetini dualarla ifade eden Gülnas Vural; “Allah razı olsun. Belediyeden evime gelenler artık benim çocuklarım gibi her işlerimi hallediyorlar. Evimi temizliyorlar, tırnaklarımı kesiyorlar, banyo yaptırıyorlar ve yemeğimi getiriyorlar. Rabbim binlerce kez razı olsun. Tahir oğluma da her
namazda dua ediyorum. Rabbim onu ve ailesini korusun. Bu hizmeti yapan herkese de her zaman dua ediyorum. Devletim bana sahip çıkıyor” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Akar, ‘’ Kaybedilen hayatlara dur demek gerekiyor’’ dedi Akar, ‘’ Kaybedilen hayatlara dur demek gerekiyor’’...
Başkan Ahilik Haftasını Kutladı Başkan Ahilik Haftasını Kutladı
“HAKSEN’DE GÜÇLER BİRLEŞTİ” “HAKSEN’DE GÜÇLER BİRLEŞTİ”
Kocaeli kuvvetli yağış ve fırtınaya hazır Kocaeli kuvvetli yağış ve fırtınaya hazır
Anadolu Otoyolu'nda kaza Anadolu Otoyolu'nda kaza
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4...
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Akar, ‘’ Kaybedilen hayatlara dur demek gerekiyor’’...
CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ülkemizde yaşanan iş kazalarının her yıl katlanarak arttığını...

Haberi Oku