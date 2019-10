Mehmet Ali Paşa Mahallesinde tek başına yaşayan 78 yaşındaki Gülnas Vural’ın günlük hayattaki işler için yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koşuyor. Evde Bakım Hizmeti’nden yararlanan Gülnas Teyze; “Devletim bana sahip çıktı. Bu hizmeti yapan herkese de her zaman dua ediyorum” dedi.

EVDE BAKIM HİZMETİ

Büyükşehir Belediyesi yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını sosyal yardımlar ile kolaylaştırıyor. Maddi imkânsızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacı ile hayata geçirilen Evde Bakım Hizmeti, yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarına hızır gibi yetişiyor. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde ikamet eden 78 yaşındaki Gülnaz Vural da Evde Bakım Hizmeti’nden yararlanıyor.

EV TEMİZLİĞİ VE ÖZ BAKIM HİZMETİ

Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde tek başına yaşayan 78 yaşındaki Gülnaz Vural, yaşlılığından dolayı gündelik işlerinde zorlanıyordu. Komşularının çözüm masasına başvurmasıyla evinde Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından ziyaret edilen Gülnas Teyze, Evde Bakım Hizmeti’nden yararlanmaya başladı. Gülnas Teyze’ye giden ekipler, haftalık düzenli periyotlarda ev temizliği ve öz bakım hizmeti sunuyor.

HER GÜN SICAK YEMEK

Ev temizliği ve kişisel bakımları Evde Bakım ekipleri tarafından karşılanan Gülnas Teyze’nin ayrıca yemek ihtiyacı ise Gönül Kazan Projesi’yle karşılanıyor. Gülnas Teyzenin evine bu şekilde günlük sıcak yemek ulaştırılıyor.

ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN

Hizmetlerden memnuniyetini dualarla ifade eden Gülnas Vural; “Allah razı olsun. Belediyeden evime gelenler artık benim çocuklarım gibi her işlerimi hallediyorlar. Evimi temizliyorlar, tırnaklarımı kesiyorlar, banyo yaptırıyorlar ve yemeğimi getiriyorlar. Rabbim binlerce kez razı olsun. Tahir oğluma da her

namazda dua ediyorum. Rabbim onu ve ailesini korusun. Bu hizmeti yapan herkese de her zaman dua ediyorum. Devletim bana sahip çıkıyor” dedi.