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Dilovası Hayvan Pazarı Kurban Bayramına Hazır

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Dilovası’nda kurban satış ve kesim yeri Bayrak Tepe Parkının yanında bulunan pazar yeri olarak belirlendi.

Dilovası Hayvan Pazarı Kurban Bayramına Hazır

03 Ağustos 2018 Cuma 14:04

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Kurban Bayramına sayılı günler kala Dilovası ilçesinin Kurbanlık satış alanı Belediye Başkanı Ali Toltar’ın talimatıyla yeniden düzenlenerek hayvan satıcıları ve vatandaşların istifadesine sunuldu.

Daha çok Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu’dan Kurbanlık hayvan satıcılarının Kurban Bayramı öncesinde gelerek kurbanlık hayvan alımlarının yapıldığı Dilovası Kurbanlık satış yeri Günler öncesinde Dilovası Belediyesi fen işleri ve temizlik müdürlüğü ekipleri ve Başkan Ali Toltar’ın talimatıyla harekete geçerek saha düzenleme, temiz içme suyu ve lavabo gibi sosyal ihtiyaçların karşılanacağı bir düzene kavuşturulan Kurbanlık satış alanı bu yıl yine Çerkeşli yolu Bayrak tepe yanındaki alanda hizmet verecek.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Kurbanlık canlı hayvan satıcılarını kısa sürede olsa ilçemizde misafir ediyoruz. Kurbanlık hayvan barınaklarını, ihtiyaçlarını giderecek donatı alanlarını gidermek için bir dizi çalışmayı tamamladık. Bundan sonraki aşama ilçe halkının huzurlu bir şekilde kurbanlık hayvan ihtiyaçlarını gideriyor olmalarıdır. Bizler için önemli olan insanımızın rahat bir ortamda canlı hayvan alışveriş yapma ortamı oluşturmaktı, bunu sağladığımız için mutluyuz. Bizler de her türlü hizmeti hayvan pazarı esnafımızın ayağına getirdik” dedi.

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