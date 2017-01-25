Dilovası’na Sheraton Otel geliyor...

Sanayinin başkenti olarak gösterilen Kocaeli, yeni bir turistik tesise daha kavuşuyor. Er Yatırım tarafından Dilovası bölgesine kurulacağı açıklanan Sheraton Oteli ile yaklaşık 50 milyon liralık yatırım yapılmış olacak

Kocaeli’de sanayinin en yoğun alanlarından biri olan Dilovası’nda Sheraton Oteli kurulacak. Ayhan Ergenç’in yönetim kurulu başkanı olduğu Er Group bünyesindeki Er Yatırım Nakliyat ve Ticaret AŞ tarafından projelendirilen “Four Points By Sheraton Gebze Otel Projesi” 50 milyon liralık yatırım harcaması ile gerçekleştirilecek. 2018 yılında işletmeye alınması planlanan otel, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nin 4. kısmında yer alacak.

YENİ İSTİHDAM İMKANI

Er Yatırım Nakliyat ve Ticaret AŞ’nin kendi arazisinde yapacağı otel 123 odalı olarak tasarlandı. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu İşi’nin 4. etap revizyon imar planı kapsamında yer alan otel projesi, inşası esnasında ve faaliyete geçtikten sonra çok sayıda kişiye istihdam sağlamanın yanı sıra bölgedeki prestijli konaklama ihtiyacına katkı sağlayacak olan projenin inşaatında en son inşaat teknolojisi kullanılacak.

13 BİN METREKARE ALANDA

Otel binası modern yaşamın tüm gereksinimlerine, proje alanı ise sosyal yaşam için gerekli tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Ana yolların yakınında yer alan ve Dilovası OSB Müdürlüğü’nden alınan izinle yapımına başlanacak olan otel, OSB’nin hizmet destek alanında kalıyor. Otelin yapı brüt alanı 13 bin metrekare, inşaat alanı 12,8 bin metrekare, emsale dahil alanı ise 4,9 bin metrekare olarak projelendirildi.

SHERATON MARKASININ FRANCHİSE HAKKINI ALDI

Er Grup bünyesindeki Er Yatırım firması tarafından yaptırılacak olan Dilovası Sheraton Oteli gibi benzeri projeler de hayata geçirilecek. 300 milyon dolarlık bir yatırımla 10 yılda 20 otel yapma kararı alan Er Grup, bu karar doğrultusunda, uluslararası büyük otel markalarıyla görüşmeler yaptı ve 2014 yılında, dünyanın en büyük otel gruplarından Starwood Grubu’yla anlaşma imzaladı. Bu protokol ile kurum, Four Points by Sheraton markasının franchise hakkını aldı.

YENİ PROJELER DE VAR

2015 yılı itibariyle, otel yatırımlarına start veren firma, Dilovası Sheraton Otel’in yanı sıra İstanbul Kağıthane, Kartal, Ataşehir, Eminönü ve İzmir Bayraklı’da aynı anda 6 projeye başladı. 2017’nin mart ayında İzmir’de hizmete girmesi hedeflenen ilk otel Four Points by Sheraton’ın ardından, 2018 yılında Dilovası ve İstanbul Kağıthane’de, 2019’da da İstanbul Kartal ve Ataşehir’de hizmet verilmesi planlanıyor.

5 YILDIZLI 10. OTELİMİZ

Bu arada Dilovası OSB hizmet alanında kurulacak olan Sheraton Oteli ile birlikte ilimizdeki 5 yıldızlı otel sayımız 10’a yükselecek. Kocaeli’de ayrıca 18 adet 4 yıldızlı, 13 adet de 3 yıldızlı otel bulunuyor.

OTELDE NELER OLACAK?

2. BODRUM KATI

Güvenlik

Yönetim bölümü

İdari ofisler

Sığınak

Havuz ve sauna

Fitness

Yangın ve kullanma suyu depoları

Otopark

1. BODRUM KATI

Fuaye

Çok amaçlı salon

Konferans salonu

Teknik alan

ZEMİN KAT

Resepsiyon

Restoran

Dükkan

Teknik alan

1.-6. KATLAR

Her katta 15 oda ve kat bahçesi

7.-9. KATLAR

Her katta 11 oda ve kat bahçesi

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