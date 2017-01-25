Dilovası’na Sheraton Otel geliyor...

YENİ İSTİHDAM İMKANI
Er Yatırım Nakliyat ve Ticaret AŞ’nin kendi arazisinde yapacağı otel 123 odalı olarak tasarlandı. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu İşi’nin 4. etap revizyon imar planı kapsamında yer alan otel projesi, inşası esnasında ve faaliyete geçtikten sonra çok sayıda kişiye istihdam sağlamanın yanı sıra bölgedeki prestijli konaklama ihtiyacına katkı sağlayacak olan projenin inşaatında en son inşaat teknolojisi kullanılacak.
13 BİN METREKARE ALANDA
Otel binası modern yaşamın tüm gereksinimlerine, proje alanı ise sosyal yaşam için gerekli tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Ana yolların yakınında yer alan ve Dilovası OSB Müdürlüğü’nden alınan izinle yapımına başlanacak olan otel, OSB’nin hizmet destek alanında kalıyor. Otelin yapı brüt alanı 13 bin metrekare, inşaat alanı 12,8 bin metrekare, emsale dahil alanı ise 4,9 bin metrekare olarak projelendirildi.
SHERATON MARKASININ FRANCHİSE HAKKINI ALDI
Er Grup bünyesindeki Er Yatırım firması tarafından yaptırılacak olan Dilovası Sheraton Oteli gibi benzeri projeler de hayata geçirilecek. 300 milyon dolarlık bir yatırımla 10 yılda 20 otel yapma kararı alan Er Grup, bu karar doğrultusunda, uluslararası büyük otel markalarıyla görüşmeler yaptı ve 2014 yılında, dünyanın en büyük otel gruplarından Starwood Grubu’yla anlaşma imzaladı. Bu protokol ile kurum, Four Points by Sheraton markasının franchise hakkını aldı.
YENİ PROJELER DE VAR
2015 yılı itibariyle, otel yatırımlarına start veren firma, Dilovası Sheraton Otel’in yanı sıra İstanbul Kağıthane, Kartal, Ataşehir, Eminönü ve İzmir Bayraklı’da aynı anda 6 projeye başladı. 2017’nin mart ayında İzmir’de hizmete girmesi hedeflenen ilk otel Four Points by Sheraton’ın ardından, 2018 yılında Dilovası ve İstanbul Kağıthane’de, 2019’da da İstanbul Kartal ve Ataşehir’de hizmet verilmesi planlanıyor.
5 YILDIZLI 10. OTELİMİZ
Bu arada Dilovası OSB hizmet alanında kurulacak olan Sheraton Oteli ile birlikte ilimizdeki 5 yıldızlı otel sayımız 10’a yükselecek. Kocaeli’de ayrıca 18 adet 4 yıldızlı, 13 adet de 3 yıldızlı otel bulunuyor.
OTELDE NELER OLACAK?
2. BODRUM KATI
Güvenlik
Yönetim bölümü
İdari ofisler
Sığınak
Havuz ve sauna
Fitness
Yangın ve kullanma suyu depoları
Otopark
1. BODRUM KATI
Fuaye
Çok amaçlı salon
Konferans salonu
Teknik alan
ZEMİN KAT
Resepsiyon
Restoran
Dükkan
Teknik alan
1.-6. KATLAR
Her katta 15 oda ve kat bahçesi
7.-9. KATLAR
Her katta 11 oda ve kat bahçesi
KOCAELİ’DEKİ 5 YILDIZLI OTELLER
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The Ness Termal Otel Başiskele
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Bureau Otel Kartepe
Time Tower Otel Kartepe
Asviva Otel Gebze
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KOCAELİ’DEKİ 4 YILDIZLI OTELLER
Pasha Palas İzmit
Baltürk Otel İzmit
Wes Hotel İzmit
Luxor İzmit Otel İzmit
Gölkay Park Otel İzmit
The Green Park Resort Kartepe
Kartepe Stargate Otel Kartepe
Kartepe El Garden Otel Kartepe
Maşukiye Otel Kartepe
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Workinn Otel Çayırova
Bayramoğlu Resort Darıca
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Hotel Hegsagone Marine Darıca
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KOCAELİ’DEKİ 3 YILDIZLI OTELLER
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