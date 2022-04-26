Dilovası'nda Bayram Temizliği

Dilovası'nda mezarlıklarda bayram öncesi ot biçimi, mıntıka temizliği ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

Ramazan Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için çalışmaları yoğunlaştıran Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkların genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını başlatıldı.

İlçedeki mezarlıklar ve şehitliklerde hummalı bir çalışma başlattıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arefe günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın, yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.