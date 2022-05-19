19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Dilovası’nda çifte bayram yaşandı. Dilovası Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortak çalışması ile sil baştan yenilenen Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı görkemli bir açılışla yeniden hizmete girdi.

Göreve geldiği günden bu yana Dilovalı gençleri sporla bütünleştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı protokol ile geçtiğimiz yıl yenilenme çalışmalarına başlanan Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında görkemli bir açılışla yeniden hizmete girdi.





AÇILIŞA BÜYÜK İLGİ





Çim zemini, seyirci oturma alanları, soyunma odaları ve çevre düzenlemesi ile sil baştan yenilenen Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadının açılışına büyük ilgi vardı. Açılışa AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, KASKF Başkanı Murat Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Ali Demiray, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenleri ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.





İKİ MUTLULUĞU BİR ARADA YAŞIYORUZ





İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından başlayan törende yenilenen stadın tanıtımı slayt şeklinde gösterildi. Slaytın ardından açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Bugün iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Mutluluğumuzun birinci sebebi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Gençliği'ne hediye ettiği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor olmamız. Her birimiz çok iyi biliriz ki, 19 Mayıs, bir ferdi olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimizin direniş azminin sembolü, hürriyet aşkının nişanesidir. 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun ve cesaretin ilk adımıdır. 19 Mayıs, Çanakkale'de başlayan tüm zorluklara, imkansızlıklara rağmen 1. Dünya Savaşı boyunca asla pes etmeyen bir milletin yeniden diriliş mücadelesidir. 19 Mayıs, İstiklal Harbimizi başlatmanın yanı sıra son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, milletimizin de kurtuluşunun müjdesi olmuştur. 19 Mayıs, tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, siz gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır. Köklerimizle, bizi biz yapan değerlerimizle irtibatımızı ne kadar diri tutarsak, hayatta o kadar güçlü oluruz. Her birinizin 1919'da Samsun'da atılan o ilk adımın anlamını ve önemini kavrayarak, hayatınıza yön vereceğinize inanıyorum. Ülkemiz maziden ilham ve cesaret alarak, istikbalini inşa ediyor. Bu kutlu yolculukta, kararlılıkla yürüyoruz. Bu yürüyüşte en büyük güç ve güven kaynağımız siz gençlerimizsiniz. Rabbim ayaklarınıza taş değdirmesin inşallah.





PROJELERİMİZ HAYATA GEÇİYOR





Bugünü özel yapan, bizleri sevindiren ikinci husus ise, seçim beyannamemizde olmamasına rağmen Şehit Nihat Karadaş stadımızı baştan sona yenilenerek, Dilovası'na ve Dilovası Gençliği'ne yakışır hale getirdik. Elhamdülillah, pandemiye rağmen, 3 yılda, seçim beyannamemizde verdiğimiz sözlerin yüzde 65'ini tamamladık. İnşallah yıl sonu itibari ile yüzde 80'i tamamlanmış olacak.





OMUZ OMUZA YÜKSELEN ŞEHİR DİLOVASI’NI İNŞA EDECEĞİZ





Bu sadece bizlerin değil, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan sizlerin, yani büyük Dilovası ailesinin başarısıdır. Hız kesmeden, yorulmadan projelerimize devam edecek, omuz omuza Yükselen Şehir Dilovası'nı inşa edeceğiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehit Nihat Karadaş Stadımızın gençlerimize ve ilçe halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.





BAŞKAN ŞAYİR’DEN TEŞEKKÜR





Bu güzel eserin yenilenmesinde bizlere desteklerini sunan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu' na, Kocaeli Milletvekillerimize, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, İl Başkanımız sayın Mehmet Ellibeş'e, İlçe Başkanımız Sayın İlhan Yıldırım' a ve tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.”dedi.





DİLOVASI’NA HAYIRLI OLSUN





Başkan Şayir’in ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın selamını getirdim. Böylesi güzel bir günde hem 19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik Bayramı hemde Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadının açılışında Dilovalılarla birlikte olmaktan mutluyum. Yeni açılacak stadımızın gençlerimize ve Dilovası halkına hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.





GENÇLER ÜLKEMİZİN TEMİNATIDIR





Daha sonra konuşan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise yaptığı konuşmasında “19 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladığımız bu günde ilçemize ve gençlerimize böyle güzel bir stadı kazandıran Belediye Başkanımız Hamza Şayir ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun. Bizim en esaslı önceliğimiz gençlerimiz ve eğitim. Gençler bizim geleceğimizdir, ülkemizin teminatıdır. İlçemizde önemli spor yatırımları var. İnşallah açılışını yaptığımız bu ve buna benzer spor tesislerimizde yetişecek gençlerimiz ilerde bizim yüzümüzü güldürecek başarılara imza atacaklardır. Biz gençlerimizin, sporla, sanatla ve kitapla yetişmelerini istiyoruz. Önümüzde ki günlerde başlatacağımız “Dilovası Gençleri Sporda buluşuyor” ve Sporla Kazan Dilovası” projeleriyle de daha çok gencimizi sportif faaliyetlere yönlendirmiş olacak ve sporu sevdireceğiz. Dilovası’nın sporcu kenti olmasını, kültür kenti olmasını, sanat kenti olmasını istiyoruz. Biz üzerimize düşenleri seve seve yapacağız. İnşallah gençlerimizde projelerimize sahip çıkacak ve ilerde milli gururlarımız olacaktır. Tekrardan tüm ülkemiz ve Dilovası gençlerinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.”dedi.





GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ





Açılış programında son olarak konuşan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise konuşmasında “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın. Şiarıyla çıktığımız bu yolda geçmişimizden aldığımız ilhamla aziz milletimizin yaşam standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz. Bu cennet vatanın bize yurt olmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum. Bizim derdimiz, davamız bu kahraman millettir. Bu millet daha güzel yaşasın diye gayret ediyoruz. Ama siz yarınımız, umudumuz gençlerinde üzerine düşen daha çok derslerine çalışarak, eğitimlerini alarak ilerde bu bayrağı daha iyi seviyelere taşımaktır. Yarının Türkiye’si sizlere teslim edilecek. Onun için eğitimde sporda kültürde her alanda başarılı gençler olmanızdır. Biz sizlere güveniyoruz. Bu anlamlı günde hem yenilenerek sizlere hizmet edecek olan stadımızın açılışının hayırlı olmasını ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızın kutlu olmasını diliyorum.”dedi.





HEP BİRLİKTE KURDELEYİ KESTİLER











Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı. Törene katılan protokol üyeleri hep birlikte kurdeleyi kestiler. Ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenine geçildi. Tören öncesi Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir öğrencileri selamladı.





ÖĞRENCİLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ



