Dilovası’nda Duygusal Anlar

Dilovası’nda yaşayan 70 yaş üstü tüm babaları düzenlenen programla bir araya getiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tüm babaların “Babalar Gününü” kutladı.

Programa; Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, AK Parti Dilovası İlçe Başkan vekili Av. Fevzi Karadaş. İlahiyatçı Mehmet Ali Sarı ve çok sayıda 70 yaş üstü baba katıldı.

BAŞKAN ŞAYİR: “BABA ÇINARDIR”

Programda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Söz konusu baba olunca, kısa süre önce babasını kaybeden ve büyük özlem çeken biri olarak duygusallaştım.

Bugün burada baba dostlarım, ellerinde büyüdüğüm büyüklerimle birlikteyiz. Onları görünce babam, onunla hatıralarım aklıma geliyor.

Tabi doğum olduğu gibi ölüm da hak. Ben ölen tüm babalara rahmet, yaşayanlara da sağlıklı ömürler diliyorum.

Baba çınardır. Başınıza bir şey geldiğinde sırtınızı yaslayacağınız kişidir. Babalar sevgisini çok gösteremez, esas kıymetini kaybettiğimizde hissedersiniz. En ufak bir şey de bile babanızı arıyorsunuz ama o artık olmuyor.

BABA; SEVGİSİNİ VE GÖZYAŞINI İÇİNE AKITIR

Benim merhum babam, çok merhametli biriydi. Ona çektiysem ne mutlu bana. Bugün hepimiz için anlamlı bir gün. Babayı, anneyi bir günlük değil, her zaman hatırlayacağız.

Kıymetli büyüklerim; siz elinizi, şefkatinizi, bilgi ve birikiminizi bizden esirgemeyin. Bizler hata yapabiliriz, ama affedecek sizlersiniz.

Babalar ‘Seni seviyorum’ kelimesini pek kullanmaz ama sevgisini ve gözyaşını içine akıtır bunu bilirim. Ben de bir evladınız olarak söylüyorum. İstersiniz evladınızın yaşı 50 olsun, onlara sevginizi belirtin. Evlatlar ne olursa olsun sevgi cümlesini duymak ister. Bir baba için evlat her zaman küçüktür. Bizler sizleri çok seviyoruz, iyi ki varsınız. Ben bir evladınız olarak sizin her zaman emrinizdeyim.

AİLEYİ AYAKTA TUTAN BABADIR

Bizim için aile kutsal bir yapıdır. Bu yapıyı ayakta tutan da sizsiniz. Çünkü siz çınarsınız, lokomotifsiniz. Biz evlatlar; bir şey yaptığımızı zannederiz ama babanın gölgesinde yaparız. Babam gittikten sonra kendimi yalnız hissetmeye başladım. Onun için biz babalarımızın değerini çok iyi bilelim. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ve bundan sonra da her yıl böyle güzel ortamlarda bir araya geleceğimiz organizasyonumuzla sizlerin ellerinden öpmeye, dertlerinizi paylaşmaya ve mutluluğunuza ortak olmaya devam edeceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

KAYMAKAM KUBİLAY, “ÇOK MUTLU OLDUM”

Başkan Şayir’in ardından konuşan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, ise yaptığı konuşmasında “30 yıllık bir idareci olarak ve ülkemizin birçok yerinde görev yapan biri olarak ilk defa böyle güzel ve anlamlı bir ortamda babalarımızla bir araya geldim. Bu anlamlı günümüzde mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Siz değerli büyüklerimizin, ülkemizin çınarlarının yanında olmak onların gözlerinde ki ışıltıyı ve sevgiyi görmek inanın gerçekten beni çok mutlu etti. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan Belediye Başkanımıza Hamza Şayir’e ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

VEKİL YAMAN, “BURADA GEÇMİŞİMİ GÖRÜYORUM”

Programda son olarak konuşan Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise yaptığı konuşmasında “Güzel bir günde ve güzel bir ortamda bizim en büyük değerlerimizden biri olan babalarımızla bir arada onların yanında olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımız Hamza Şayir’e bu vefalı tavrından dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada çocukluğumu görüyorum. Burada geçmişimi görüyorum. Dilovası’nda yaşayan ve büyüyen biri olarak bizim geçmişimizin her karesinde bir anısı olan büyüklerimle bir arada olmanın buruk mutluluğunu yaşıyorum. Onları tek tek gördükçe gözlerimde canlanan anılarımda babam aklıma geliyor. Geçtiğimiz aylarda babasını kaybeden biri olarak bende duygu yüklü bu buluşmada biraz buruk bir mutluluk yaşıyorum. Rabbim tüm babalarımızı rahmeti ile cennetinde muamele eylesin inşallah. Allah tüm büyüklerimizden babalarımızdan razı olun. Hepsinin ellerinden tek tek öpüyorum”dedi.

BAŞKAN ŞAYİR YAKINDAN İLGİLENDİ

Konuşmaların ardından masaları tek tek dolaşan Başkan Şayir, 70 yaş üstü babaların ellerinden öpüp, onlarla yakından ilgilenirken, geçmişteki onlarla yaşadığı anılarını da tazeleyerek duygu dolu anlar yaşadı. Program sonun da Başkan Şayir ve protokol mensupları programa katılan babalara tek tek hediye takdim ettiler.