GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası’nda sünnet kayıtları başladı

Dilovası Belediyesi tarafından ilçedeki sünnet çağına gelmiş çocuklar için geleneksel olarak düzenlenen sünnet organizasyon kayıtları başladı.

Dilovası'nda sünnet kayıtları başladı

13 Haziran 2022 Pazartesi 10:16

 Dilovası Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde başlayan kayıtlar 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Sünnetler, sağlıklı ve modern koşullarda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kayıtların ardından Dilovası Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklar ve aileleri için daha sonra bir de şölen düzenlenecek.

 COŞKULU BİR ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ

Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşerilerilerinin önemli sorun ve isteklerine cevap vermeye, ihtiyaçlarını karşılamaya önem verdiklerini belirten Başkan Şayir, “Sosyal belediyecilik kapsamında her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz ve birlik, beraberlik içerisinde dayanışmanın en güzelini sergilediğimiz toplu sünnet şölenimizi, uzun pandemi sürecinin ardından yeniden coşkulu bir şekilde kutlamak için çalışmalarımızı başlattık. İnşallah güzel bir etkinlikle çocuklarımızın ilk mürüvvetlerini görmüş olacağız” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’de Geleneksel Sünnet Şöleni Gebze’de Geleneksel Sünnet Şöleni
Darıca’da eğlence mahallelere gidecek Darıca’da eğlence mahallelere gidecek
Berberlerde zam yolda Berberlerde zam yolda
Çenesuyu 3 yıllığına kiraya veriliyor Çenesuyu 3 yıllığına kiraya veriliyor
Bayramoğlu Sağlık Kompleksi çalışması devam ediyor Bayramoğlu Sağlık Kompleksi çalışması devam...
25 yaşındaki genç kadının intihar notu ortaya çıktı 25 yaşındaki genç kadının intihar notu ortaya...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Gebze’de Geleneksel Sünnet Şöleni
Gebze Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni Tatlıkuyu Kapalı Pazar Alanında gerçekleştirildi....

Haberi Oku