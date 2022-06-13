Dilovası’nda sünnet kayıtları başladı

Sünnetler, sağlıklı ve modern koşullarda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kayıtların ardından Dilovası Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklar ve aileleri için daha sonra bir de şölen düzenlenecek.
COŞKULU BİR ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ
Dilovası Belediyesi tarafından ilçedeki sünnet çağına gelmiş çocuklar için geleneksel olarak düzenlenen sünnet organizasyon kayıtları başladı.
Sünnetler, sağlıklı ve modern koşullarda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kayıtların ardından Dilovası Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklar ve aileleri için daha sonra bir de şölen düzenlenecek.
COŞKULU BİR ŞEKİLDE KUTLAYACAĞIZ