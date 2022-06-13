Dilovası’nda sünnet kayıtları başladı

Dilovası Belediyesi tarafından ilçedeki sünnet çağına gelmiş çocuklar için geleneksel olarak düzenlenen sünnet organizasyon kayıtları başladı.

Dilovası Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleni için kayıtlar başladı. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde başlayan kayıtlar 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Sünnetler, sağlıklı ve modern koşullarda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kayıtların ardından Dilovası Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklar ve aileleri için daha sonra bir de şölen düzenlenecek.

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