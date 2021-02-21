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Dilovası’nda tablet dağıtımları devam ediyor

Dilovası Belediyesi, ilçede ki öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde sıkıntı yaşamamaları için 10 bin adet tablet bilgisayarın dağıtımına devam ediyor.

Dilovası'nda tablet dağıtımları devam ediyor

21 Şubat 2021 Pazar 16:54

“Öğrencilerimize tablet, geleceğimize umut” projesi kapsamında Dilovası’nda ki yaklaşık 10 bin öğrencinin uzaktan eğitimine katkı sunmak için başlatılan tablet kampanyasında geçtiğimiz hafta törenle Ortaokul ve Lise öğrencilerine tabletleri dağıtılmıştı.

Pazartesi günü ise ilçede eğitimine devam eden Üniversite ve Dilovası’nda ikamet edipte başka ilçelerde eğitimlerine devam eden Lise öğrencilerine tablet dağıtım töreni gerçekleşecek.

1100 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ TABLETİNE KAVUŞUYOR!

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde saat 11:00’de yapılacak törenle temsili olarak bazı öğrencilere tabletleri Dilovası protokolü tarafından verilecek. Törenin ardından ilçede ki 1100 üniversite öğrencisi ve Dilovası’nda ikamet eden ve eğitimlerine başka ilçelerde devam eden lise öğrencilerine tabletleri gruplar halinde dağıtılmaya devam edecek. Toplamda 1100 öğrencinin tablet dağıtımları iki gün boyunca sürecek. Öğrencilere tabletlerini alacakları saatler mesaj sistemi ile bildirilecek.

EN BÜYÜK HİZMET, EĞİTİME YAPILAN HİZMETTİR

Eğitime verdiği destekle ilçe halkının gönlünde taht kuran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tablet bilgisayarların 22 Şubat Pazartesi gününden itibaren öğrencilere ulaştırılmaya devam edeceğini söyleyerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman “Yükselen Şehir Dilovası” dedik, bu hedef doğrultusunda ilçemizin ve ülkemizin geleceği için eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Yarınlarımızı daha güzel bir hale getirmek istiyorsak, ülkemizin geleceğini teminat altına almak istiyorsak eğitim her zaman önceliğimiz olacaktır. En büyük hizmet eğitime yapılan hizmettir. Bu bilinçle göreve geldik ve bu bilinçle görev yapmaya devam ediyoruz.

SİLAHTAROĞLU VE YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Evlatlarımızın uzaktan eğitimde sıkıntı yaşamamaları için ilçemizde ki yaklaşık 10 bin öğrencilerimize tablet kampanyası başlattık. Başlattığımız kampanyamıza destek vererek tabletlerimizin alımına katkı sunan Makinacılar İhtisas Organize Sanayi ve Bölgesi Başkanı Sedat Silahtaroğlu ve yönetimine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı



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