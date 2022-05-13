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DİLOVASI’NDA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Dilovası ilçesinde 2021-2022 yılları altyapı yatırım programı kapsamında çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, altyapı hatları ile kazı alanları çökme süreci tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

DİLOVASI'NDA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

13 Mayıs 2022 Cuma 09:42

 ALTYAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Altyapıda sıfır problem, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri ile “Mutlu Şehir Kocaeli” için yatırım ve işletmecilik hizmetlerini yapan KBB İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesinde önemli altyapı imalatı gerçekleştirdi. İlçenin topoğrafyası nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu şehir merkezinin yüzey sularını toplamak için başlanılan yağmursuyu hattı çalışmaları tamamlandı. Mimar Sinan Mahallesi Asalet Caddesinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının kazı alanlarının çökme sürecinin de tamamlanmasının ardından kazı alanlarının üstyapı çalışmaları yapılıyor. 



ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Ekipler, Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Asalet Caddesi ile 541. sokakta asfalt serimi ile Batı Kavşağı yol geçişinde asfalt yama ile parke bordür kaldırım tamiratları tamamlandı. 2600 metrekare alanda gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları kapsamında toplam 620 ton pmt serimi ile birlikte 610 ton binder asfalt ve 315 ton aşınma asfalt serimi çalışması yapıldı. 



KALİTELİ ÇEHREYE KAVUŞUYOR
Bölgede altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve ara sokaklarda toprak oturma süreçlerinin ardından üstyapı çalışmaları diğer cadde ve sokaklarda devam ediliyor. Üstyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bölge halkının yaşam kalitesine önemli katkı sağlanarak kaliteli çehreye kavuşturuluyor.



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