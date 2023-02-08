Dilovası'ndan Deprem Bölgesine Aş Aracı Gönderildi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Kocaeli Dilovası Belediye Başkan Aday Adayı olan bölgenin sevilen hayırsever iş adamlarından Enver Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara sıcak çorba, çay ve su ikramında bulunmak için deprem bölgesine 3 adet mobil aş aracı gönderdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler, 10 ilde büyük yıkımlara neden olarak tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Depremlerin ardından Kocaeli Dilovası'nda hayırsever işadamı Enver Yıldırım oğlu Yiğit Yıldırım ile geçtiğimiz günlerde vefat eden Dilovası kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç'ın adını taşıyan mobil aş aracıyla deprem bölgesi Malatya’ya yola çıktı.

Yıldırım, kış mevsimi nedeniyle olumsuz hava şartlarının yaşandığı Malatya'ya depremzedelerin yaralarını sarmak için 16 insani yardım taşıyan tır ile birlikte 3 mobil aş aracı gönderdi. Mobil aş aracı, depremden etkilenen vatandaşlar ile arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplere sıcak çorba, çay ve su ikramında bulunacak.