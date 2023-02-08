Dilovası'ndan Deprem Bölgesine Aş Aracı Gönderildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler, 10 ilde büyük yıkımlara neden olarak tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Depremlerin ardından Kocaeli Dilovası'nda hayırsever işadamı Enver Yıldırım oğlu Yiğit Yıldırım ile geçtiğimiz günlerde vefat eden Dilovası kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç'ın adını taşıyan mobil aş aracıyla deprem bölgesi Malatya’ya yola çıktı.
Yıldırım, kış mevsimi nedeniyle olumsuz hava şartlarının yaşandığı Malatya'ya depremzedelerin yaralarını sarmak için 16 insani yardım taşıyan tır ile birlikte 3 mobil aş aracı gönderdi. Mobil aş aracı, depremden etkilenen vatandaşlar ile arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplere sıcak çorba, çay ve su ikramında bulunacak.