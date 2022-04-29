Dilovası'ndan Sağlık Çalışanlarına İftar

BAŞHEKİMDEN TEŞEKKÜR
Tavşancıl Sarıca Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeği öncesi teşekkür konuşması yapan Dilovası Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Naci Yılmaz, yoğun geçen pandemi sürecinin sona ermesiyle sağlık çalışanlarının iki yıllık yoğun temposunun ardından büyük bir rahatlığa kavuştuklarını belirtti. Yılmaz, bir daha böyle süreçlerin yaşanmaması dileğiyle iftar programını düzenleyen Dilovası Kaymakamı Metin Kubiay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e sağlık çalışanları adına teşekkür etti.
SİZLERE NE KADAR MİNNET ETSEK AZDIR
Başhekim Yılmaz’ın ardından konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı açıklamasında “Sağlık çalışanlarına ne kadar minnet etsek azdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan zorlu pandemi sürecinde ailelerinden uzak kalarak canla başla mücadelelerini asla unutmayacağız. Sizlerin azmi, inancı ile çok şükür artık pandemi sürecinin sonuna geldik. İnşallah bundan sonra daha güzel yarınlar bizleri bekliyor.
HASTANEMİZİN STATÜSÜNÜ DEĞİŞTİRDİK
Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın her zaman daha iyi koşullarda çalışabilmeleri, vatandaşlarımıza daha iyi şekilde hizmet verebilmeleri için elimizden geleni yapmaya çaba harcıyoruz. En son yaptığımız çalışma ile hastanemizin büyütülerek yatak ve doktor sayısının artırılarak vatandaşımıza daha kaliteli hizmet verebilmesi için statüsünü değiştirdik. İnşallah yeni yapılacak ek binalarla birlikte büyüyecek olan hastanemizde en iyi koşullarda çalışacaksınız. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
ÖZVERİ VE GAYRETLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ