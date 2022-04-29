Dilovası'ndan Sağlık Çalışanlarına İftar

Dilovası’nda görev yapan sağlık çalışanları, Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi’nin ortak organizasyonu ile önceki gün iftarda bir araya geldi.

Dilovası Kaymakamı ve Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Dilovası İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Polat, Dilovası Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Naci Yılmaz, Hastane Müdürü Şükrü Gözalan, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı.

BAŞHEKİMDEN TEŞEKKÜR

Tavşancıl Sarıca Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeği öncesi teşekkür konuşması yapan Dilovası Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Naci Yılmaz, yoğun geçen pandemi sürecinin sona ermesiyle sağlık çalışanlarının iki yıllık yoğun temposunun ardından büyük bir rahatlığa kavuştuklarını belirtti. Yılmaz, bir daha böyle süreçlerin yaşanmaması dileğiyle iftar programını düzenleyen Dilovası Kaymakamı Metin Kubiay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e sağlık çalışanları adına teşekkür etti.

SİZLERE NE KADAR MİNNET ETSEK AZDIR

Başhekim Yılmaz’ın ardından konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı açıklamasında “Sağlık çalışanlarına ne kadar minnet etsek azdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan zorlu pandemi sürecinde ailelerinden uzak kalarak canla başla mücadelelerini asla unutmayacağız. Sizlerin azmi, inancı ile çok şükür artık pandemi sürecinin sonuna geldik. İnşallah bundan sonra daha güzel yarınlar bizleri bekliyor.

HASTANEMİZİN STATÜSÜNÜ DEĞİŞTİRDİK

Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın her zaman daha iyi koşullarda çalışabilmeleri, vatandaşlarımıza daha iyi şekilde hizmet verebilmeleri için elimizden geleni yapmaya çaba harcıyoruz. En son yaptığımız çalışma ile hastanemizin büyütülerek yatak ve doktor sayısının artırılarak vatandaşımıza daha kaliteli hizmet verebilmesi için statüsünü değiştirdik. İnşallah yeni yapılacak ek binalarla birlikte büyüyecek olan hastanemizde en iyi koşullarda çalışacaksınız. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.







ÖZVERİ VE GAYRETLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ