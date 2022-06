Dilovası’nın en büyük caddesine neşter!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in girişimleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU tarafından başlatılan İstiklal Caddesi’nde ki kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenileme çalışması ile, her şiddetli yağmur sonrası yaşanan su taşkınları ortadan kaldırılmış olacak.









İstiklal Caddesi ile birlikte taşkınlardan olumsuz etkilenen Bağdat Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde ki su taşkınları bitmiş olacak. Çalışmalar yaklaşık 2 ay sürecek.

ZAHMETSİZ RAHMET OLMAZ



7 gün 24 saat süren çalışmaları sık sık takip eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşlara gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ederek, “Zahmetsiz rahmet olmaz. Dilovası’nda yaşayan her vatandaşımız bilir ki; şiddetli yağmurlar sonrası özellikle İstiklal Caddesi’nde başlayan ve Bağdat Caddesi ile Cumhuriyet Mahallesi’ne yayılan su taşkınları önemli bir sorundu. Bu sorunun çözümü için başlattığımız çalışmalarımız 24 saat aralıksız bir şekilde sürmektedir.







O eski görüntülerin ve mağduriyetlerin yaşanmaması için başlattığımız çalışmalar nedeniyle vatandaşlarımız bir süre bazı sıkıntılar yaşayabilir. Ancak bu sıkıntılar da yaşanmadan sorunun çözümü imkansızdı. İnşallah 2 ay sonunda çalışmalarımız tamamen bitecek ve üst yapısı yapıldıktan sonra Dilovası’na yakışır sorunsuz bir caddemiz halkımızın hizmetine sunulacaktır. Hep birlikte sabredeceğiz ve bu sorunu çözeceğiz” dedi.



ALTERNATİF GÜZERGAH BELİRLENDİ



Ulaşım noktasında yeni güzergahların oluşturulduğunu belirten Başkan Şayir, “İstiklal Caddemiz’de başlatılan çalışmalar nedeniyle ulaşım alternatif cadde ve sokaklardan yapılacaktır. 2 ay boyunca devam edecek yeni güzergahların başında Kaymakamlığa doğru gidecek olan minibüsçülerimiz ve vatandaşlarımız Mimar Sinan Caddesi ve Bağdat Caddesi üzerinden kolaylıkla ulaşımlarını sağlayabileceklerdir” dedi.







BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A ÖZEL TEŞEKKÜR



Başlatılan çalışmalardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür eden Başkan Şayir, “Göreve başladığı günden bu yana Dilovası’nın kronik sorunlarının çözümü noktasında her türlü desteği sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın, yine ilçemizin önemli bir sorunun çözümü noktasında gereken desteği sunmuştur. Sorunun çözüme ulaştırılması ve vatandaşların refahı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve İSU’nun ilgili birimlerini alarma geçirmiş ve gece gündüz demeden 24 saat çalışmaların aralıksız sürdürülerek kısa sürede bitirilmesi talimatını vermiştir. Dilovası’nın her bir sorunu ile yakından ilgilenen ve her zaman bizlere büyük destekler sağlayan Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a özel olarak teşekkür ederken, saha da çalışmaları yürüten ekibe de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımızın destekleri ile Dilovası “Yükselen Şehir Dilovası” emin adımlarla yoluna devam edecektir” dedi.