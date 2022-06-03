Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Kocaeli büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı konuk etti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Büyükakın, Kocaeli’ne verdiği değer nedeniyle Erbaş’a teşekkür etti. Büyükşehir’in düzenlediği 2. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyet Sempozyumu’na katılmak için Kocaeli’ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.









İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYET SEMPOZYUMU





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOÜ İlahiyat Fakültesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından ‘’Kurban’’ konulu düzenlenen 2. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyet Sempozyumu’na katılmak için ilimize gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli Valiliğinin ardından Büyükşehir’e konuk oldu. Vali Yavuz’un eşlik ettiği Erbaş’ı Büyükşehir’in girişinde karşılayan Başkan Büyükakın, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan’ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Büyükakın ile Erbaş, samimi bir atmosferde sohbet etti.









ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI





Büyükşehir’e gelişinde çiçeklerle karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocaeli’nde düzenlenen sempozyuma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir’in Kocaeli’de diyanet camiasına ve ibadet yerlerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Erbaş’a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti vurgulayan Başkan Büyükakın, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.









“BİRLİĞİN ÇİMENTOSU OLMAK İSTİYORUZ”





“Kocaeli’de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum’ diyen Erbaş, ‘’Kocaeli bizim için en önemli şehirlerimizden birisi. Böyle bir şehirde müftülüğümüz ile çok güzel işler yapılıyor. En önem verdiğimiz konulardan biri eğitim. Hem Sayın Valimiz hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde güzel şeyler yapılıyor. Birlikten kuvvet doğar. Bu birliğin çimentosu olmak için elimizden geleni yapıyoruz’’ ifadesini kullandı.









‘’DESTEKLERİN ARTMASINI TEMENNİ EDİYORUZ”



