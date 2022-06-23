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Diyarbakır'da sıcak çatışma! 2 asker şehit

Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildikleri hastanede şehit oldu.

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 2 asker şehit

23 Haziran 2022 Perşembe 11:07

 İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen ‘‘Eren Abluka-18 (Şehit J.Onb. Doğan Dağcı) Operasyonunda’’ teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır.

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Teröristlerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye JÖH ve Jandarma Komando birlikleri sevk edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.
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