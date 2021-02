Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın Seçim Beyannamesi

Tahir beyin akademisyen kişiliği projelere yansımış durumda. Kırsal Kalkınma, trafik sorununa çözüm, kültür ve turizm değerlerinin ön plana çıkarılması ve bu konuların birer ana başlık halinde sunulması da bunun en güzel göstergesi oldu. Kocaeli’yi değerleriyle yükseltmeyi amaçlayan Doç.Dr. Tahir Büyükakın görkemli bir şehir markası oluşturarak Kocaeli’yi Türkiye’nin yaşanmak istenen üç şehrinden biri yapma konusunu amaç edinmiş durumda. Bu hedefe ulaşılması en başta biz Kocaeli’de yaşayan vatandaşları mutlu eder. Zira her zaman Kocaeli’de yaşamanın bir nimet olduğunu dile getirirken, var olan sorunların giderilmesiyle Kocaeli’de daha da yaşanabilir kent hüviyetine ulaşmış olacaktır.

Trafik yoğunluğu her geçen gün artan kentimizde elektronik denetim sistemi hayata geçirilecek. Toplu taşıma, akıllı sinyalizasyon sistemi, otopark mobil uygulamaları Trafik Yönetim Merkezi tarafından idare edilecek.

HER AY BÜYÜK ORGANİZASYON, HER GÜN ETKİNLİK

