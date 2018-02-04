Dümbüldek Suyu şifa dağıtacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent insanını yeşille buluşturan projeleri bir bir hayata geçiriyor. Doğal alanları elden geçirerek mesire alanı haline getirten Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı bu alanları halkın hizmetine sunuyor. Derince’nin adı dillerden dillere dolaşan Dümbüldek Suyu çevresi de mesire alanı haline getiriliyor. Mesire alanının tamamlanasıyla şifalı Dümbüldek Suyu ülkenin her bir yerinden gelen vatandaşlara şifa dağıtacak.

YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULUYOR



Büyükşehir Belediyesi vatandaşların şifalı sudan rahat bir şekilde faydalanmaları için suyun çevresinde çalışma gerçekleştiriyor. Mesire alanı çalışması kapsamında bölgeye 21 araçlık otopark, 51 metrekarelik kır kahvesi, 18 metrekare mescit ile bay ve bayan wc’le yapılıyor. Proje kapsamında ormanlık alan içinde 500 metre de patika yol yapılacak. Çalışma kapsamında suyun toplanması için depo ve çeşme yapılacak.

DOĞAL PH’A SAHİP



Derince ilçesi Karagöllü Köyü’nde yer alan Dümbüldek suyu insan sağlığı için önemli olan doğal ph düzeyine sahip. Zengin mineral içerikli suyun içinde nitrat olmaması yosunlaşmanın önüne geçiyor. Ülkenin dört bir yanından Dümbüldek Suyu için gelenler, böbrek taşları, şeker hastalığı, prostat başlangıcı, tansiyon rahatsızlıkları, idrar yolu

hastalıkları gibi pek çok hastalığa şifa arıyorlar.

ŞİFALI ÇAMUR



Şifalı sudan faydalanmak üzere mesire alanına gelecek olan vatandaşlar, burada dinlenebilecek. Bölgede suyun yanında şifalı olan bir de çamur var. Toprağın biraz kazılmasıyla ortaya çıkan beyaz renkli çamurun çeşitli mantar hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor.