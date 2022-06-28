Dünya Markası Türk Fındığı TÜBİTAK Gündeminde

Giresun Ünüverdiresin den Tarihi Toplantı

TÜBİTAK Gebze Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Türkiye gıda Platformu tarafından bu gün önemli bir toplantı yapılacak

Toplantı üncesi düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalar yapıldı

Giresun Ünüverditesi rektörü Prof Dr Yılmaz Can başkanlığında düzenlenen bilgilendirme toplantısında Giresun üniversitesinin fındıkta ihtisas Ünüversitesi ilan edildiği açıklandı

TÜBİTAK gıda Platformu başkanı ve kendisine bir Fındık üreticisi olan Doç Dr Cesarettin Alaşalvar TÜBİTAK’ın Fındık İle ilgili yaptığı bilimsel çalışmaları açıkladı

Çeşitli Ünüverdite ve fındıkla ilgili kurumlarım temsilcileri önemli bilhiler verdiler