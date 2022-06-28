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Dünya Markası Türk Fındığı TÜBİTAK Gündeminde

Türkiyenin en önemli ihraç ürünü ve yüzbinlerle ailenin gelir kaynağı olan Türk fındığı İle ilgili Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kutumu önemli çalışmalar yapıyor

Dünya Markası Türk Fındığı TÜBİTAK Gündeminde

28 Haziran 2022 Salı 10:47

 Giresun Ünüverdiresin den Tarihi Toplantı
TÜBİTAK Gebze Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Türkiye gıda Platformu tarafından bu gün önemli bir toplantı yapılacak
Toplantı üncesi düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalar yapıldı
Giresun Ünüverditesi rektörü Prof Dr Yılmaz Can başkanlığında düzenlenen bilgilendirme toplantısında Giresun üniversitesinin fındıkta ihtisas Ünüversitesi ilan edildiği açıklandı
TÜBİTAK gıda Platformu başkanı ve kendisine bir Fındık üreticisi olan Doç Dr Cesarettin Alaşalvar TÜBİTAK’ın Fındık İle ilgili yaptığı bilimsel çalışmaları açıkladı
Çeşitli Ünüverdite ve fındıkla ilgili kurumlarım temsilcileri önemli bilhiler verdiler
Gazeteci ve belgeselci olarak davet edildiğimiz toplantıda Fındığın kültğr tarih ve sanatımızdan yeri ve önemine dikkat çekerek. Vatan yahut Fınfık Belgeselimiz hakkında bilgi verdi
Vatan Yahut Fındık Belgeselimiz
https://www.youtube.com/watch?v=s3g3MPJQeko






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