Dünya ticaretine yön veren körfezin güvenliği onlara emanet

Körfez’de kritik noktalar onlara emanet

Devlet büyüklerinin denizde korunması görevini de ifa eden ve yapılan plan doğrultusunda gerçekleştiren ekipler, Kocaeli Körfezinde deniz botları ile günlük olarak devriye atıyor. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi ve çevresinde bulunan enerji tesisleri ile Donanma Komutanlığı 24 saat esasına göre botlar marifetiyle sürekli kontrol ediliyor.





Denizde suça göz açtırmıyorlar