Dünya ticaretine yön veren körfezin güvenliği onlara emanet

Deniz polisinin çalışmasıyla ilgili bilgi veren Deniz Limanı Şube Müdür V. Kemal Akıner, “Deniz Limanı Şube Müdürlüğümüz; Pasaport Büro Amirliği, Su Altı Gurup Amirliği ve Gemi Adamları Seyir Hizmetleri Büro Amirliği olmak üzere 3 farklı uzmanlık gerektiren birimlerden oluşturmaktadır. Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliğimiz de görevli personelimiz 24 saat esasına göre Kocaeli Körfez’inde ki sorumluluk sahamızda ihbar bilgisi alınır alınmaz, polis botlarımız şubemizden çıkış yaparak ivedi şekilde denizde oluşabilecek her türlü olaya müdahale ederek, asayişi sağlamak için canla başla çalışmaktadır. Şube müdürlüğümüz genel olarak AIPS özelliğine sahip 35 tane deniz limanı içerisinde, TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi gibi, 22 tane kimyasal ve akaryakıt naklinin yapıldığı kritik liman ve depolama alanlarına deniz yoluyla yaklaşması muhtemel, tehdit içerikli unsurlara karşı güvenliği sağlanması, Kocaeli Körfezimizde ki yoğun gemi trafiğine engel deniz araçlarının men edilmesi, diğer yandan denizde tekneleriyle mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması, güvenli bir şekilde karaya ulaşmasını sağlamaktayız” dedi.Pasaport İşlemleri Büro Amirliği hakkında bilgi veren Akıner, “Özellikle sanayi ve liman kentimiz olan Kocaeli’deki 35 tane limanlardan yurdumuza giriş ve çıkış yapan gerek yerli, gerekse yabancı gemi adamlarının pasaport işlemleri gibi daha birçok görevi ifa etmekteyiz. Eğitimli personelimiz bu yapılan çalışmalarda gelişmiş teknolojiye sahip termal kamera, uzaktan kumandalı can simitleri gibi çok sayıda ekipman kullanmaktadır. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak karada olduğu gibi Kocaeli Körfezin de de emniyeti sağlamak ve adli konulara müdahale etmek için 7/24 üstün vazife anlayışıyla çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu. Öte yandan ekiplerin Körfez’de yaptıkları çalışmalarda an be an kaydedildi. Gırgır ile avcılık yapan tekneye anında müdahale edilirken, denizin ortasında mahsur kalan vatandaşların da kurtarılması görüntülerde yer alıyor. Bir başka olayda ise ekipler, liman altına saklanan kaçak avcıları yakalamak için bölgeyi adeta abluka altına aldı. Yakalanmamak için teknelerini batıran kaçak avcılar, ne yaptıysa deniz polisinden kaçamadı.