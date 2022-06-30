Pasaport İşlemleri Büro Amirliği hakkında bilgi veren Akıner, “Özellikle sanayi ve liman kentimiz olan Kocaeli’deki 35 tane limanlardan yurdumuza giriş ve çıkış yapan gerek yerli, gerekse yabancı gemi adamlarının pasaport işlemleri gibi daha birçok görevi ifa etmekteyiz. Eğitimli personelimiz bu yapılan çalışmalarda gelişmiş teknolojiye sahip termal kamera, uzaktan kumandalı can simitleri gibi çok sayıda ekipman kullanmaktadır. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak karada olduğu gibi Kocaeli Körfezin de de emniyeti sağlamak ve adli konulara müdahale etmek için 7/24 üstün vazife anlayışıyla çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu. Öte yandan ekiplerin Körfez’de yaptıkları çalışmalarda an be an kaydedildi. Gırgır ile avcılık yapan tekneye anında müdahale edilirken, denizin ortasında mahsur kalan vatandaşların da kurtarılması görüntülerde yer alıyor. Bir başka olayda ise ekipler, liman altına saklanan kaçak avcıları yakalamak için bölgeyi adeta abluka altına aldı. Yakalanmamak için teknelerini batıran kaçak avcılar, ne yaptıysa deniz polisinden kaçamadı.
Dünya ticaretine yön veren körfezin güvenliği onlara emanet
Her gün onlarca ticaret gemisinin geçtiği ve adeta dünya ticaretine yön veren İzmit Körfezi’nin güvenliği, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi tarafından sağlanıyor. Su üstünde ve su altında görev yapan ekipler, dev ticaret gemilerini denetliyor, kaçak avcılığı engelliyor, limanların güvenliğini sağlayıp, denizde mahsur kalanları kurtarıyor. Liman altlarına saklanan kaçak avcılar termal kameralar sayesinde tespit edilip, yakalanıyor.
Pasaport İşlemleri Büro Amirliği hakkında bilgi veren Akıner, “Özellikle sanayi ve liman kentimiz olan Kocaeli’deki 35 tane limanlardan yurdumuza giriş ve çıkış yapan gerek yerli, gerekse yabancı gemi adamlarının pasaport işlemleri gibi daha birçok görevi ifa etmekteyiz. Eğitimli personelimiz bu yapılan çalışmalarda gelişmiş teknolojiye sahip termal kamera, uzaktan kumandalı can simitleri gibi çok sayıda ekipman kullanmaktadır. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak karada olduğu gibi Kocaeli Körfezin de de emniyeti sağlamak ve adli konulara müdahale etmek için 7/24 üstün vazife anlayışıyla çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu. Öte yandan ekiplerin Körfez’de yaptıkları çalışmalarda an be an kaydedildi. Gırgır ile avcılık yapan tekneye anında müdahale edilirken, denizin ortasında mahsur kalan vatandaşların da kurtarılması görüntülerde yer alıyor. Bir başka olayda ise ekipler, liman altına saklanan kaçak avcıları yakalamak için bölgeyi adeta abluka altına aldı. Yakalanmamak için teknelerini batıran kaçak avcılar, ne yaptıysa deniz polisinden kaçamadı.