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DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ MESAJI

Baş tacımız, tecrübelerinden faydalanarak gölgesinde yetiştiğimiz çınarlarımız, sevgi ve saygıyı en çok hak eden yaşlılarımızın Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyorum.

DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ MESAJI

30 Eylül 2020 Çarşamba 10:01

 Hayatın çok özel bir dönemi olan yaşlılık, her insan için değişik mana ve önem ifade etmektedir. Özel ve bir o kadar da anlamlı olan bu dönemde yaşlılarımıza hürmet, sevgi ve hizmette kusur etmememiz medeniyetimizin gereğidir. Aziz Milletimiz tarihin her döneminde yaşlılarını el üstünde tutup baş tacı etmiş, onların engin tecrübelerinin kıymetini bilmiş ve bu sayede toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmayı başarmıştır. Bununla birlikte bizler atalarına; anne ve babalarına hizmeti, onların ihtiyaçlarının karşılanması için gösterilen gayreti, ibadet kabul eden bir dinin ve medeniyetin mensuplarıyız. Nitekim Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde ‘Bereket büyüklerimizin yanındadır. Küçüklerimize şefkat, büyüklerimize hürmet göstermeyen bizden değildir.’ buyurmuşlardır. Bugün hâlâ millet olma bilincini taşıyorsak, aile olmanın kutsallığına olan inancımızla evlâtlarımızı yetiştirebiliyorsak yaşlılarımızın geçmişle bugün arasında kurdukları köprü sayesindedir. Bizleri bu günlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, onlara gereken saygıyı ve ihtimamı göstermek, toplum olarak hepimizin görevidir. Devletimiz huzur evlerinde, kimsesiz ve yaşlılarımıza, yeterli derecede maddi ve manevi imkânları sunsa da, onların manevi olarak rahat edecekleri yegâne yerleri, aile ortamıdır. Şunu çok açık bir şekilde bilmeliyiz ki; onlar bizim için bir yük değil, saadet kaynağımızdır. Yaşlılarımızı sadece bir günde değil, her zaman hatırlayıp, daima sevgi, saygı ve hürmet göstermeliyiz. Unutmamamız gerekir ki, bugünün gençleri, yarının ihtiyarlarıdır. Ülke olarak Covid-19 salgınıyla yaptığımız mücadele kapsamında özellikle siz değerli büyüklerimizi koruyabilmek için Valiliğimiz koordinasyonunda oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grupları size bir telefon kadar yakın; 112,155,156 gibi kısa numaraları aramanız halinde talepleriniz karşılanacaktır. Sizlerden talebimiz bulunduğunuz ortamlarda sosyal mesafeyi olabildiğince korumanız ve en önemlisi de zorunlu haller dışında kesinlikle evden dışarı çıkmamanızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, bizleri yetiştiren, bugünlere getiren, tecrübe ve birikimlerinden her zaman istifade ettiğimiz, baş tacı olarak gördüğümüz değerli büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, aileleri ile birlikte yaşama sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum. 
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